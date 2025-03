Test Xiaomi 15 Ultra : Xiaomi montre qui est le patron

Le Xiaomi 15 Ultra est le smartphone le plus haut de gamme de la marque chinoise, celui qui montre tout son savoir-faire. Ce terminal veut apporter le meilleur, mais s’axe particulièrement sur la photo qui se veut digne d’un appareil professionnel. Pari réussi ?

La photo est devenue un enjeu majeur sur les smartphones, surtout sur les produits hauts de gamme. Xiaomi l’a bien compris et cherche à proposer le top du top en la matière avec son Xiaomi 15 Ultra. Pour séduire, la marque met en avant un module composé de quatre capteurs (trois de 50 Mp et un de 200 Mp), mais pas seulement. Son partenariat avec Leica est aussi un atout non négligeable.

Le but affiché est de faire du Xiaomi 15 Ultra le meilleur photophone du marché, l’appareil qui pourrait même séduire les plus exigeants en la matière. N’oublions pas que derrière, se cache aussi un smartphone qui veut apporter une expérience agréable. Nous avons passé ce Xiaomi 15 Ultra sur le grill pour voir ce qu’il vaut. A-t-on réellement le meilleur du marché en termes de photos ? Réponse tout de suite.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi 15 Ultra est d’ores et déjà disponible sur le site de Xiaomi et chez les revendeurs partenaires. Voici les tarifs affichés sur la boutique du constructeur :

16 Go de RAM et 512 Go de stockage : 1403 euros

16 Go de RAM et 1 To de stockage : 1603 euros

Des tarifs très élevés qui placent le 15 Ultra sur le même segment que des smartphones ultra haut de gamme tels que le Galaxy S25 Ultra ou encore l’Honor Magic 7 Pro. Précisons que pour les besoins de ce test, le constructeur nous a prêté le modèle à 1600 euros.

Xiaomi 15 Ultra Chipset Snapdragon 8 Elite Ecran 6,73 pouces

AMOLED

3200 x 1440 pixels (522 ppp)

1-120 Hz LTPO

3200 nits OS HyperOS 2.0 / Android 15 RAM 16 Go Stockage 512 Go/1 To Photo Grand-angle 1 pouce 50 MP f/1.6

Ultra grand-angle 50 MP f/2.2

Téléobjectif 50 MP f/1.8 Zoom optique X3

Périscope 200 MP f/2.6 zoom optique X4.3 Selfie 32 MP Batterie 5410 mAh

Recharge filaire 90W

Sans fil 80W 5G Oui Biométrie Capteur d'empreintes digitales sous l'écran Certification pour la résistance à l'eau IP68 Dimensions 161,3 x 75,3 x 9,4 mm

229 g

Un design unique sur le marché

Smartphone, appareil photo, ou les deux ? Avec son 15 Ultra, Xiaomi brouille les pistes. Nous avons un produit qui assume totalement son côté photophone, grâce évidemment à ce gigantesque module qui le ferait presque passer pour un appareil photo compact. Un appendice circulaire massif cerclé par une ligne en aluminium striée du plus bel effet. Le résultat ? Un produit qui respire le premium. On sait tout de suite où on met les pieds.

Ce module titanesque donne un aspect « brique » au 15 Ultra. Il faut dire que c’est un vrai monstre avec son poids de 229 grammes et ses dimensions de 161,3 x 75,3 x 9,4 mm… épaisseur qui n’inclut pas le module ! Posé sur le dos, le produit de Xiaomi est donc bien incliné, mais on passe aisément au-dessus de ce défaut. Petite qualité inattendue, cet appendice peut aussi servir de poignée lorsque le 15 Ultra est tenu en mode paysage. Super pour jouer. En revanche, cela créé un certain déséquilibre au niveau du poids. Attention donc en le manipulant. Plusieurs fois, il a failli nous échapper des mains tant sa masse est concentrée sur la partie supérieure.

Xiaomi a voulu donner une vraie personnalité à son produit, via un design marquant. Ainsi, la coque arrière est divisée en deux parties : aluminium et similicuir (plastique). Evidemment, cela fait écho aux appareils photos de Leica (qui appose même son logo) et pour le coup, le rappel est réussi. On aime ou pas, mais ça permet de reconnaître immédiatement le Xiaomi 15 Ultra parmi les autres terminaux premium du marché.

L’écran de 6,7 pouces, pour sa part, se montre agréable à l’œil, avec ses angles arrondis et ses bords inclinés sur les quatre côtés. Classique, efficace, joli. Tout est en place, avec un capteur d’empreintes sous la dalle bien placé ainsi que le poinçon qui abrite une caméra de 32 Mp.

Xiaomi ne s’impose donc pas de limites pour son 15 Ultra. Pour être un monstre en photo, il faut être un monstre tout court. Vraie brique, le smartphone se distingue clairement par son aspect bicolore, qu’on apprécie ou non. Un design solide, qui va certes diviser mais qui apporte un vrai truc. Les finitions sont impeccables et montrent le travail sérieux de Xiaomi.

Un écran parfait

Le Xiaomi 15 Ultra est doté d’une dalle AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 3200 x 1440 pixels (1080p par défaut) et d’un taux de rafraîchissement dynamique de 1 à 120 Hz (LTPO). Pour la protection contre les rayures, la marque propose son traitement Xiaomi Shield Glass 2.0 très efficace. Tout est en ordre.

Nous n’allons pas nous éterniser sur la partie écran, tout simplement car elle est parfaite. AMOLED oblige, nous avons des noirs profonds (pixel éteint) ainsi que des blancs éclatants. La luminosité maximale mesurée par nos soins s’élève à 1200 cd/m², ce qui est excellent. En prenant des photos dehors, même par beau temps, vous verrez toujours clairement le résultat.

Comme d’habitude, Xiaomi propose plusieurs profils de couleurs dans les paramètres, avec un par défaut (Original PRO) très juste, avec des coloris fidèles à la réalité (Delta E moyen à 1,1) ainsi qu’une température nickel (6500K). Rien à redire. Un calibrage très convaincant pour le haut de gamme de Xiaomi. Un écran comme on aimerait en voir plus souvent.

Une puissance maîtrisée, une autonomie exaltante

Le Xiaomi 15 Ultra embarque le meilleur processeur du marché actuellement, à savoir le Qualcomm Snapdragon 8 Elite, épaulé ici par 16 Go de RAM. Une puissance qui permet une expérience utilisateur très fluide, mais aussi un traitement rapide des photos.

Tuons le suspense de suite : le Xiaomi 15 Ultra fait partie du top 3 des smartphones les plus performants que nous ayons testé, derrière le Realme GT7 Pro et l’Asus ROG Phone 9 Pro. Rien à rajouter, les chiffres parlent d’eux-mêmes. De fait, tout tourne à la perfection sur le 15 Ultra, même les jeux les plus gourmands du PlayStore avec les graphismes réglés au maximum. Peu surprenant, mais toujours appréciable.

Le revers de la médaille, c’est la chauffe du processeur quand il est mis à rude épreuve, peu aidé par le cerclage en aluminium du smartphone. Lors de notre mesure avec un jeu, le terminal atteint presque les 55 degrés en surface ! C’est peu agréable pour une longue session gaming, et il faudra faire avec en prenant une manette ou une coque (une en plastique étant fournie dans la boîte). La chauffe se fait aussi sentir en photo, mais se montre plus acceptable.

L’autonomie s’avère correcte sur le Xiaomi 15 Ultra, qui est doté d’un accumulateur de 5410 mAh. Lors d’une journée d’utilisation classique (navigation, mail, un peu de jeux et surtout beaucoup de photos), nous sommes arrivés entre 35 et 45% de batterie au moment du coucher. C’est bien, mais pas incroyable. Dans les faits, on peut tenir une journée avec son 15 Ultra, voire un jour et demi en faisant un peu attention.

Enfin, un mot rapide sur la partie logicielle. Le Xiaomi 15 Ultra est équipé d’Android 15 accompagné par la surcouche Hyper OS 2.0. Une interface claire, pratique et personnalisable. Seul vrai défaut ? Des pourriciels installés par défaut, comme Booking, AliExpress ou encore Amazon Music. Pénible !

Une partie photo impeccable.

Il est maintenant temps de s’attaquer au gros morceau de ce test : la partie photo. Il faut dire que c’est le principal attrait du Xiaomi 15 Ultra, celui qui vous fera choisir ce produit plutôt qu’un autre. Comme sur les précédents modèles, Leica a collaboré avec le géant chinois. On ne parle pas ici d’un simple nom apposé sur la coque, ni d’un traitement logiciel ajouté par-dessus. La marque allemande a travaillé activement à la conception des lentilles et du traitement d’image. Concrètement, ça donne quoi ?

Sur le papier, le Xiaomi 15 Ultra envoie du lourd avec ses quatre capteurs : un grand angle de 1 pouces de 50 mégapixels (f/1.6), un ultra grand angle de 50 mégapixels (f/2.2), un téléobjectif de 50 mégapixels (f/1.8, zoom optique X3 70 mm) ainsi qu’un périscope de 200 mégapixels (f/2.6 avec zoom optique X4,3 100mm). Le tout, évidemment, bénéficie de l’expertise de Leica. Xiaomi a sorti le bazooka avec ce smartphone et les résultats sont à la hauteur des attentes.

Les photos prises avec le grand angle sont admirables. Rarement nous avons vu un smartphone gérer aussi excellement les contrastes et la gestion des couleurs. Pas de doute, c’est du beau boulot ! Même lorsque la lumière s’avère très difficile, comme dans l’église ci-dessous, le 15 Ultra s’en sort haut la main. Les zones d’ombres sont sombres mais visibles, et les coins éclairés de manière agressive éclatantes sans perdre en détails. Le 15 Ultra ne déçoit pas.

Comme d’habitude, Xiaomi nous ressort deux modes de photo : Leica Vibrant et Leica Authentic. Le premier apporte des clichés avec des couleurs certes vives, mais proches de la réalité. Le mode Authentic, quant à lui, reprend le calibrage si particulier de Leica, avec même ce vignettage sur les bords et ses couleurs sous saturées. On adore ! Cela ajoute une vraie personnalité aux clichés et permet de les reconnaître immédiatement. Toutefois, ce traitement ne plaira pas forcément à tous, surtout ceux qui cherchent quelque chose de plus naturel. Ajoutons à cela un capteur réactif, qui permet de prendre sans souci les sujets en mouvement, ainsi qu’un mode portrait efficace.

Le grand angle est souvent le point faible sur les smartphones, mais ce n’est pas le cas ici, puisque le capteur apporte des résultats précis, dynamiques et avec un contraste bien géré. Chapeau.

Le 15 Ultra dispose de deux téléobjectifs, un de 50 mégapixels et un de 200 mégapixels, qui est bien supérieur au grand angle. Les photos prises en zoom X3 sont donc très réussies, mais encore plus en zoom X4,3. Les clichés obtenus par ce dernier sont magnifiques. La photo dans l'église ci-dessous, se montre très intéressante. Les conditions lumineuses y étaient très difficiles, mais le périscope s'en est sorti haut la main. Bluffant.

A noter que le capteur propose un zoom numérique qui va jusqu’à X120. Si les résultats ne sont pas exploitables, ils sont étonnamment bons, mais on devine un traitement logiciel agressif afin de combler les trous. Cela fait illusion. Plus encore, le zoom s’avère très réactif, offrant des résultats satisfaisants même en mouvement.

Autre aspect ô combien réussi de ce 15 Ultra : le mode macro. Celui-ci utilise le grand angle et apporte des résultats précis avec un excellent piqué. Idéal pour capturer des détails d’un objet. Nous l’avons testé sur une pièce, et le résultat parle de lui-même.

Ce tableau est cependant contrebalancé par un mode nuit pas tout à fait satisfaisant. Ce dernier a tendance à beaucoup trop retoucher la lumière, donnant des clichés certes réussis, mais presque surréalistes. En revanche, la gestion contrastes est bonne, quel que soit le capteur. On regrette juste une mise au point difficile sur le téléobjectif, ce qui peut donner des photos un peu floues, ainsi qu'un rendu des fortes lumières perfectible. On chipote, mais on reste dans le haut du panier, même si le Pixel 9 reste au-dessus.

Enfin, la partie vidéo n’a pas vraiment de reproches à se faire, le 15 Ultra étant capable de filmer en 8K 30 images par seconde, ou en 4K 120 fps. Du beau boulot. En résumé, nous avons là tout simplement le meilleur photophone du marché.

Alors on achète ?

Le Xiaomi 15 Ultra est un excellent smartphone haut de gamme. Certes, son design divise forcément, tout comme sa surcouche, mais techniquement, il est exempt de défauts. Sa grande force ? Sa partie photo, évidemment. C’est bien simple, c’est le meilleur du marché en la matière.

Alors, on achète ? Cela dépend en réalité de votre utilisation. Si vous n’avez aucune limite de budget et que vous cherchez le meilleur photophone actuellement, le Xiaomi 15 Ultra est sans conteste un choix juste. Pour ceux qui veulent un bon smartphone haut de gamme, il existe des alternatives moins onéreuses, mais de qualité. Au hasard, le Xiaomi 15.

Un smartphone maîtrisé qui nous séduit grâce à son appareil photo de haute volée. De l’excellent travail.