À peine sortis et déjà en forte promotion ! Sur le site Rue du Commerce, les modèles classique et Pro du smartphone Xiaomi 13T bénéficient d'une réduction totale pouvant aller jusqu'à 300 euros. Toutes les informations à savoir sont à consulter dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI 13T

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI 13T PRO

Au cours d'une conférence tenue à Berlin ce mardi 26 septembre 2023, Xiaomi a présenté officiellement ses nouveaux Xiaomi 13T et 13T Pro. Pour leur commercialisation en Europe (et donc en France), le site Rue du Commerce profite des French Days 2023 pour proposer les modèles classique et Pro du téléphone à prix très réduit.

Jusqu'à 300 € de réduction sur les nouveaux Xiaomi 13T

En effet, le Xiaomi 13T et le Xiaomi 13T Pro peuvent revenir aux prix respectifs de 449 euros (au lieu de 649 euros) et de 699 euros (au lieu de 999 euros). Pour information, les deux produits sont éligibles à la livraison gratuite à domicile ou en point relais et les deux tarifs mentionnés sont obtenus grâce, entre autres, à un bonus de reprise (voir conditions).

Disponible en deux coloris au choix, le Xiaomi 13T est équipé d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 2712 x 1220 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu'à 144 Hz. Le smartphone le plus abordable des 13T Series embarque aussi un processeur MediaTek Dimensity 8200-Ultra, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 256 Go ou bien encore une batterie de 5 000 mAh avec la technologie Xiaomi Smart HyperCharge de 120W.

Quant au Xiaomi 13T Pro, le smartphone se dote également d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec la même définition que le modèle de base. En revanche, la version Pro dispose, entre autres, d'un processeur MediaTek Dimensity 9200+, d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un espace de stockage de 1 To et de la norme Wifi 7.

Enfin, les futurs propriétaires des deux smartphones retrouveront une caméra principale Leica de 50 MP, un téléobjectif Leica de 50 MP, un objectif ultra grand-angle Leica de 12 MP et une caméra frontale de 20 MP.