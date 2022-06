Xbox Series X : ne ratez pas cette nouvelle occasion d’acheter la console

La Xbox Series X est de retour en stock sur le Microsoft Store. C'est le moment de foncer si vous guettez l'occasion de vous offrir la console. Comme souvent, elle ne devrait pas rester disponible longtemps.

RETROUVEZ LA XBOX SERIES X CHEZ MICROSOFT

Microsoft vient de lancer un nouveau drop de la Xbox Series X, trois semaines après sa dernière opération qui avait duré sur plusieurs heures. Un signe d'espoir qui laisse penser qu'on atteint progressivement l'équilibre entre l'offre et la demande. Pour autant, si vous cherchez à mettre la main sur la console, nous vous conseillons de ne pas trop traîner.

La Xbox Series X est disponible sur le Microsoft Store

C'est sur le site de Microsoft qu'il faut donc se rendre pour saisir cette nouvelle chance d'acheter la Xbox Series X. Contrairement aux drops qu'on a vus passer ces dernières semaines, notamment chez Leclerc et la Fnac, la console est vendue seule. Vous n'êtes donc pas obligé de l'acheter en pack avec d'autres produits afférents.

La Xbox Series X est ainsi affichée à 499,99 €, son prix conseillé. Microsoft fixe la limite d'achat d'une console par client pour offrir plus de chances à tout le monde. La firme de Redmond semble par ailleurs mieux gérer l'assaut des scalpers. La balle est donc dans votre camp…

Les atouts de la Xbox Series X

On ne présente plus la Xbox Series X qui sur le papier n'a rien à envier à sa rivale, la PS5. Si la console de Sony subit une plus forte pression de la demande, les deux consoles offrent les mêmes évolutions technologiques. La Series X embarque notamment la génération RDNA 2 des puces Navi d'AMD qui lui permet de gérer sans effort le jeu en 4K native avec ray tracing de surcroit, l'une des nouveautés majeures sur les consoles de nouvelle génération.

Lire aussi : notre test complet de la Xbox Series X

La Xbox Series X embarque également un SSD NVMe ultra rapide pour des temps de chargements jet une latence jamais vus sur une console. Et pour ce qui est des jeux, la plateforme compte déjà plusieurs exclusivités notables des studios Xbox. Et elles devraient se multiplier dans les années à venir.