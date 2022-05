La Xbox Series X est de retour chez la Fnac dans un méga pack à prix cassé

Nouvelle occasion pour ceux qui souhaitent acheter la Xbox Series X. La Fnac propose la console dans un gros pack qui inclut le jeu Halo Infinite ainsi qu'une manette Xbox Elite Serie 2. On vous conseille de ne pas trop traîner pour sauter sur l'occasion, au risque de la voir filer entre vos doigts.

Si la Xbox Series X n'est toujours pas disponible de manière constante, on la voit assez régulièrement revenir en stock, mais de manière très furtive. Il justement, il est possible de l'acheter en ce moment sur le site de la Fnac. C'est une nouvelle occasion après celles offertes la semaine dernière par le Microsoft Store et Leclerc.

Chez la Fnac, la console n'est pas proposée seule, mais dans un pack qui l'associe à la manette Xbox Elite Serie 2 et le jeu Halo Infinite. Il va falloir aller vite si vous souhaitez acheter la Xbox Series X qui pour rappel apporte les mêmes évolutions techniques que la PS5, sa concurrente de chez Sony.

Xbox Series X + Xbox Elite Serie 2 + Halo Infinite : un pack disponible à prix promo chez la Fnac

Ce pack est quelque peu similaire à celui qu'on a vu passer chez Leclerc il y a quelques jours. On y retrouve une fois encore la Xbox Series X et la manette haut de gamme Xbox Elite Serie 2. Le tout est accompagné d'un jeu phare de la plateforme de Microsoft : Halo Infinite en l'occurrence, dont voici notre test. Rien de mieux pour démarrer avec la console Xbox de nouvelle génération

L'ensemble d'une valeur de 750 € s'affiche à 700 €. Un pack à prix réduit donc sachant que les prix conseillés de la Series X, de la mannette Elite Serie 2 et de Halo Infinite sont respectivement de 500 €, 180 € et 70 €. Faut-il encore rappeler que sur le papier, la console NextGen de Xbox n'a absolument rien à envier à la PS5 concurrente.

Les deux profitent peu ou prou des mêmes évolutions technologiques avec l'intégration d'un nouvel APU AMD, plus puissant que jamais. Et qui propose des fonctionnalités inédites sur console, à savoir la 4K native, le Ray Tracing, la VRR, des latences ultra faibles ainsi que des temps de chargement record grâce notamment à leur SSD NVMe.