La Xbox Series X sera en stock ce mardi 17 mai à 18h, comment maximiser vos chances ?

La Xbox Series X sera de retour en stock ce mardi 17 mai 2022. Si vous cherchez à mettre la main sur la console de Microsoft, il va falloir vous montrer très réactif. On vous dit où il faudra être et surtout comment maximiser vos chances de décrocher le précieux sésame.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA XBOX SERIES X

Bientôt deux ans qu'elle est disponible et il est toujours aussi difficile de mettre la main sur la Xbox Series X. À l'instar de la PS5, c'est à travers des drops périodiques que les vannes s'ouvrent pour quelques secondes, voire quelques minutes au plus. Ce sera à nouveau le cas ce mardi 17 mai 2022.

Vous devrez vous pointer en temps et en heure sur le Store de Microsoft, via le site officiel de la Xbox. C'est là-bas que le rendez-vous nous est donné aujourd'hui. Xbox France vient en effet d'annoncer une ouverture des commandes dès 18 heures.

Le stock sera limité et il faudra comme d'habitude agir plus vite que votre ombre pour optimiser vos chances d'acheter la Xbox Series X. Car malheureusement, il y a encore trop peu d'exemplaires pour le nombre de personnes qui convoitent la console.

Commet se préparer au nouveau drop de la Xbox Series X sur le Microsoft Store ?

Il n'y a pas de formule magique pour réussir à s'arracher la Xbox Series X à coup sûr. Mais les auspices sont souvent favorables à ceux qui mettent toutes les chances de leur côté. Commencez par cliquer sur le lien ci-dessous.

Si vous n'avez pas encore de compte Microsoft, nous vous recommandons donc de le créer à l'avance en cliquant sur le bouton Se connecter en haut, à droite. Ensuite, cliquez sur Créer un compte. Pensez également à enregistrer au préalable votre adresse de livraison ainsi que votre moyen de paiement depuis le site account.microsoft.com.

Et n'oubliez pas : le rendez-vous est fixé pour 18h précise. Nous vous conseillons d'être sur le site de Xbox (via le lien ci-dessus) un peu avant l'heure. N'hésitez pas à appuyer frénétiquement sur la touche F5 de votre clavier pour actualiser la page jusqu'à ce que le bouton de commande soit activé. On vous souhaite bonne chance !