La Xbox Series X est de retour en stock : deux packs inédits à découvrir chez Leclerc

C'est le moment plus que jamais de mettre la main sur la Xbox Series X. La console de Microsoft est de retour en stock chez Leclerc, mais pour combien de temps ? Si vous guettez la moindre occasion pour vous l'offrir, elle est disponible en ce moment à travers deux packs qui l'associent soit à une manette Elite Serie 2 ou à un casque Stéréo + Forza Horizon 5. Le tout à des prix promotionnels.

RETROUVEZ LA XBOX SERIES X + FORZA HORIZON 5 + CASQUE XBOX

RETROUVEZ LA XBOX SERIES X + LA MANETTE ELITE SERIE 2

La Xbox Series X est toujours aussi rare, mais la situation serait-elle en train de s'améliorer pour de bon ? Rien n'est moins sûr, mais toujours est-il qu'un deuxième drop de série nous est proposé en seulement 24h. Après le retour en stock de la Xbox Series X sur le Microsoft Store, c'est au tour de Leclerc de nous embarquer pour un tour.

À l'heure où ces lignes sont écrites, elle résiste toujours aux ruptures éclair auxquelles nous avons été habituées ces derniers mois. C'est aussi le cas sur le Store officiel de Microsoft où il est toujours possible de commander la console, près de 24h après son retour en stock. Mais il y a fort à parier qu'elle ne le restera pas encore longtemps.

Deux packs à prix cassé pour acheter la Xbox Series X chez Leclerc

À l'instar de Micromania il y a quelques semaines, c'est à travers deux bundles que Leclerc permet d'acheter la Xbox Series X. Vous avez d'une part un pack constitué de la console et d'une manette Elite Series 2 pour 595 €. Sachant que le prix conseillé de la manette est de 180 €, vous avez l'ensemble à 595 € au lieu de 680 €, ce qui correspond à 85 € d'économie.

Pour rappel, la Xbox Elite Serie 2 est une manette haut de gamme qui vous offre plus de 30 façons de jouer comme un pro. Elle dispose de sticks à tension réglable, de composants interchangeables et d'une batterie rechargeable qui tient jusqu’à 40 heures pour de longues sessions de jeu. Elle par ailleurs est compatible avec la Xbox Series X, la Series S, les consoles Xbox One, mais aussi avec les PC.

Venons-en au deuxième pack disponible chez Leclerc en ce moment. Elle associe la Xbox Series X au jeu Forza Horizon 5, mais aussi à un casque stéréo filaire Xbox officiel. L'ensemble s'affiche à 549 €, et là encore à un prix garanti le plus bas. Inutile de rappeler les caractéristiques de la Xbox Series X qui offre tout ce qui se fait de mieux sur la nouvelle génération des consoles de salon.