Xbox Series X : Microsoft dévoile le nouveau design de ses jaquettes

Microsoft a décidé de donner un coup de jeune aux jaquettes de ses jeux Xbox Series X. Pas de changements majeurs à noter toutefois, hormis la mention Xbox Series X, affichée cette fois-ci sur fond blanc dans la partie supérieure gauche de la boite.

Tandis que Sony n'a pas tardé pour dévoiler le nouveau design des jaquettes des jeux PS5, et ce avant même le lancement de la console, Microsoft a pris son temps avant de se décider à donner un coup de jeune aux boites de jeux de la Xbox Series X. C'est désormais chose faite, comme vient de l'annoncer le constructeur américain ce mardi 15 juin 2021.

Microsoft ne révolutionne pas la roue toutefois, et se contente d'appliquer un style épuré sur ses jaquettes. Au revoir donc le large bandeau vert sur la partie supérieure de la boite et les nombreux logos autrefois appliqués à cet endroit. La mention Xbox Series X ou Xbox Series X/Xbox One pour les jeux cross-gen s'affiche désormais dans un petit encadré sur fond blanc, dans le coin supérieur gauche de la boite.

Ces petits ajustements permettent de laisser davantage de place aux visuels des jeux en question, qui occupent maintenant plus d'espace. L'imposant pins “Optimisé pour la Xbox Series X” passe également à la trappe, encore une fois au profit de l'artwork principal. À l'instar de Sony, Microsoft a donc opté pour un style minimaliste, plus épuré, dénué d'une multitude de logos et de mentions diverses.

Xbox has updated their game retail box art design. pic.twitter.com/V2vGSITxaF — Xbox News (@_XboxNews) June 14, 2021

De nouvelles jaquettes Xbox Series X pour conclure l'E3

Pour rappel, l'E3 2021 vient tout juste de fermer ses portes ce mardi 12 juin 2021. Comme prévu, Microsoft a donné une conférence le 13 juin riche en annonces. Le constructeur en a par exemple profité pour délivrer de nombreuses informations sur les prochains jeux Bethesda à venir en 2021 et 2022. Pour rappel, il s'agit du premier évènement conjoint entre les deux compagnies depuis le rachat historique de Zenimax Media, maison-mère de Bethesda, en septembre 2020.

Parmi les annonces phares, on note la confirmation de la sortie de Halo Infinite en fin d'année 2021, ainsi que la présence d'un mode multijoueur gratuit ouvert à tous les joueurs, possesseurs du titre ou non, à l'instar de ce que propose Activision avec Call of Duty : Warzone. Le très attendu Starfield s'est également fendu d'un premier trailer officiel, révélant au passage sa date de sortie prévue le 11 novembre 2022 en exclusivité sur Xbox Series X et PC.

