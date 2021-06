Halo Infinite : le mode multijoueur sera gratuit, la sortie fin 2021 se confirme

Parmi toutes les annonces de Microsoft lors de sa conférence à l’E3 2021, la présentation du multijoueur de Halo Infinite a fait grand bruit. L’éditeur a pour la première fois montré les images du mode qui a — entre autres — fait la popularité de la saga au fil du temps. Ces dernières ont été accompagnées d’une très bonne nouvelle : il sera entièrement gratuit et disponible au lancement du titre, à la fin de l’année.

Le retour de Halo est un petit événement dans la communauté gaming. La moindre information est du pain béni pour les fans, et Microsoft ne les a pas déçu lors de sa conférence à l’E3 2021. On attendait de nouvelles images du jeu, on a été servi. C’est cette fois le mode multijoueur qui a été mis à l’honneur, par des images du gameplay qui donnent l’eau à la bouche.

Depuis 3 ans que le jeu a été annoncé par 343 Industries, les fans attendent d’avoir un aperçu des arènes et affrontements que celui-ci proposera. De ce qu’on a pu en voir, c’est une réussite. Les combats sont dynamiques, les déplacements prennent pleinement possession de l’espace grâce au grappin (visiblement très populaire en ce moment puisqu’il sera également présent dans Battlefield 2042) et l’arsenal d’armes disponibles permet de personnaliser son style de jeu à volonté.

Toujours pas de date de sortie, mais un multijoueur gratuit

Les développeurs ont ainsi traité le multijoueur comme un mode de jeu à part entière, et non comme un simple bonus qui ravira les fans de la première heure. Plusieurs modes seront ainsi disponibles, sans que l’on ait encore de détails précis à ce sujet pour le moment. Microsoft promet néanmoins des affrontements massifs au sein du titre, qui devraient donc accueillir de nombreux joueurs sur une seule et même arène.

Outre ces images alléchantes, nous avons eu la bonne surprise d’apprendre que le mode multijoueur de Halo Infinite sera entièrement gratuit. Ce dernier sortira en même temps que le jeu lui-même, à savoir… on ne sait pas encore. On attendait en effet une date de sortie précise, mais il va falloir se montrer encore un peu patient. Seule certitude, le jeu sortira bien dans son intégralité à la fin de l’année. Espérons que la date exacte soit révélée prochainement.