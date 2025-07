Le casque Sony WH-1000XM6 revient à un prix imbattable chez Fnac/Darty, profitez-en !

Les sites du groupe Fnac/Darty proposent à leurs clients respectifs de profiter d'une belle offre sur l'achat du tout dernier casque Sony WH-1000XM6. Attention, l'offre en question est à durée très limitée !

La Fnac et Darty donnent la possibilité à leurs clients de bénéficier d'une offre attractive sur le casque Sony WH-1000XM6. Chez la Fnac, la saisie du code SON10 donne droit à 40 euros offerts sur le compte fidélité du client Fnac+. De son côté, l'enseigne Darty offre une carte cadeau d'une valeur de 44,90 euros, grâce au coupon FLASH10. La carte cadeau en question pourra être utilisée uniquement en magasin Darty du 28 juillet au 7 septembre 2025.

Pour information, le coupon associé l'opération de la Fnac peut être saisi jusqu'à ce vendredi 11 juillet 2025 alors que le code lié à l'opération Darty est valable jusqu'à demain soir. De plus, si nous prenons en compte les bonus tarifaires des deux sites marchands français, le WH-1000XM6 revient à 409,99 euros chez la Fnac et à 405,99 euros sur le site Darty. Comme vous l'aurez compris, l'offre est la plus intéressante chez Darty et il s'agit du meilleur prix de revient du moment.

Quels sont les points forts du casque Sony WH-1000XM6 ?

Annoncé au cours du mois de mai 2025, le successeur du WH-1000XM5 possède 12 micros au total, couplés à l'intelligence artificielle de Sony et associés au nouveau processeur HD QN3. Ces micros permettent de neutraliser précisément les bruits extérieurs et intérieurs.

Le WH-1000XM6 de Sony dispose de coussinets en cuir souple et d'un arceau élargi. Pliable et fourni avec un étui compact à fermeture magnétique, il peut se ranger facilement et être emmené partout. Au niveau de son autonomie, le casque est utilisable pendant une durée maximale de 40 heures (si la réduction de bruit est désactivée). Compatible avec la charge rapide, un temps de charge de 3 minutes correspond à 3 heures d'écoute supplémentaire. Pour terminer, le casque Sony WH-1000XM6 affiche des dimensions de 20.00 x 25.69 x 7.83 cm et un poids de 255 grammes.