PS5 : Gran Turismo 7, Demon’s Souls, découvrez les jaquettes des jeux exclusifs de la console

Même si Sony n’a pas encore dévoilé le prix de la PS5 et de la PS5 Digital Edition, d’autres informations fuitent sur les réseaux sociaux. Les jaquettes de cinq jeux exclusifs de la console ont été publiées sur Twitter. Ces jaquettes reprennent le design blanc choisi par Sony pour les illustrations des boîtes physiques.

L’actualité vidéoludique de la semaine est clairement monopolisée par Microsoft. Victime d’une très grande fuite sur les réseaux sociaux, la firme américaine a dû avancer son planning d’officialisation en dévoilant la date de lancement et le prix de ses deux futures consoles : la Xbox Series X et la Xbox Series S. La première sera vendue 499 euros et la seconde 299 euros. Elles seront en vente dès le 10 novembre prochain. Et les éditeurs de jeux, dont Ubi Soft, ont commencé d’annoncer les jeux disponibles au lancement.

Face à cet afflux massif d’informations, la PlayStation 5 a quelques difficultés à se démarquer. Et ce n’est pas la version plaquée or 24 carats qui parvient à contrebalancer la situation. Sony y arrivera peut-être grâce aux jeux exclusifs de sa console ? Un leaker a publié sur Twitter les jaquettes de cinq titres qui pourraient être proposées dès le lancement de la PS5. Vous pouvez retrouver quatre des jaquettes ci-dessous et la cinquième ci-dessus.

Gran Turismo 7, Demon’s Souls, Returnal…

Les cinq jeux sont Gran Turismo 7 de Polyphony Digital (version améliorée du jeu PS4), Sackboy : A Big Adventure de Media Molecule (c’est un spin-off de la série LittleBigPlanet), Returnal de Housemarque (un jeu de tir à la troisième personne se déroulant dans l’espace), Demon’s Souls de From Software (remake du jeu originel de la licence, sorti sur PS3) et Destruction AllStars de Lucid Games (un jeu compétitif à bord de véhicule qui nous fait penser à Rocket League).

Notez la présence de la mention « non définitive » sur certaines de ces images (Gran Turismo, Demon’s Souls et Destruction AllStars). Ce qui veut dire que les jaquettes commerciales pourraient être légèrement différentes. Autre remarque : ces cinq jaquettes reprennent bien évidemment les codes ergonomiques qui ont été présentées par Sony début juillet. Un aplat blanc sur le haut de la face avant et sur la tranche. Le logo de la PS5 dans le coin supérieur gauche. Et un boitier de couleur bleu. Il ne fait aucun doute que Sony a simplement adapté ici les codes des boîtes de jeu de la PS4 (lesquelles sont bleues et non blanches).

