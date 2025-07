Précommande Galaxy Watch 8 et Watch 8 Classic : voici où les acheter au meilleur prix ?

Samsung a dévoilé les Galaxy Watch 8 et Watch 8 Classic, ses nouvelles montres connectées qui font le plein de nouveautés cette année. On vous dit où les précommander au meilleur prix.

Samsung vient de lever le voile sur ses nouvelles montres connectées de 2025 lors de sa traditionnelle conférence unpacked. La première chose à retenir est qu'en plus de la nouvelle Galaxy Watch 8, la marque renoue avec la version Classic qui avait été oubliée l'année dernière. La Galaxy Watch 8 Classic signe ainsi le grand retour de cette variante.

Les deux montres connectées sont déjà disponibles à la précommande. Et pour leur lancement, il y a déjà des offres intéressantes pour les acheter moins cher.

Où précommander les Galaxy Watch 8 et Watch 8 Classic au meilleur prix ?

Les Galaxy Watch 8 et Watch 8 Classic sont disponibles en précommande à partir de 379 € et 529 € respectivement, mais il est possible de les acheter moins cher grâce à une offre de lancement.

Pour l'heure, c'est Boulanger qui propose la meilleure promo pour les Galaxy Watch 8 et Watch 8 Classic. D'abord, le site propose une réduction de 70 € sur la Watch 8 standard avec le code promo WATCH8 et de 100 € sur la Watch 8 Classic avec le code promo WATCH8C.

Vient ensuite un bonus de reprise de 50 € pour la Watch 8 et de 80 € pour la Watch 8 Classic, sans compter la valeur de la reprise qui vient en déduction au panier. Notez qu'il faut choisir l'option de retrait magasin, puis apporter l'appareil d'échange au moment de récupérer votre achat.

Au final, dans leurs versions de base (40 mm et Bluetooth), les deux montres vous reviennent respectivement à 259,99 € au lieu de 379,99 € et à 349,99 € au lieu de 529 €. Bien sûr, différentes variantes sont également disponibles : les tailles de 44mm et les versions 4G en fonction de votre configuration préférée.

ACHETER LES GALAXY WATCH 8 ET 8 CLASSIC SUR BOULANGER

ACHETER LES GALAXY WATCH 9 et 8 CLASSIC SUR SAMSUNG SHOP

Prix conseillés des Galaxy Watch 8 et Watch 8 Classic :

Galaxy Watch 8 40mm BT : 379,99 €

: 379,99 € Galaxy Watch 8 40mm 4G : 429,99 €

: 429,99 € Galaxy Watch 8 44mm BT : 409,99 €

: 409,99 € Galaxy Watch 8 44mm 4G : 459,99 €

: 459,99 € Galaxy Watch 8 Classic BT : 529,99 €

: 529,99 € Galaxy Watch 8 Classic 4G : 579,99 €

Meilleurs prix au lancement :

Galaxy Watch 8 40mm BT : à partir de 249,99 € chez Boulanger (code promo WATCH8 et bonus de reprise)

: à partir de 249,99 € chez Boulanger (code promo WATCH8 et bonus de reprise) Galaxy Watch 8 40mm 4G : à partir de 309,99 € chez Boulanger (code promo WATCH8 et bonus de reprise)

: à partir de 309,99 € chez Boulanger (code promo WATCH8 et bonus de reprise) Galaxy Watch 8 44mm BT : à partir de 289,99 € chez Boulanger (code promo WATCH8 et bonus de reprise)

: à partir de 289,99 € chez Boulanger (code promo WATCH8 et bonus de reprise) Galaxy Watch 8 44mm 4G : à partir de 339,99 € chez Boulanger (code promo WATCH8 et bonus de reprise)

: à partir de 339,99 € chez Boulanger (code promo WATCH8 et bonus de reprise) Galaxy Watch 8 Classic BT : à partir de 349,99 € chez Boulanger (code promo WATCH8C et bonus de reprise)

: à partir de 349,99 € chez Boulanger (code promo WATCH8C et bonus de reprise) Galaxy Watch 8 Classic 4G : à partir de 399,99 € chez Boulanger (code promo WATCH8C et bonus de reprise)

La Galaxy Watch 8 est proposée en deux coloris : argent et noir. La Watch 8 Classic est disponible dans des coloris noir et blanc en ce qui la concerne.

Galaxy Watch 8 et Watch 8 Classic : quelles sont les nouveautés ?

La principale nouveauté de cette année, c'est le design. C'est la plus grosse évolution des Galaxy Watch de ces dernières années sur ce plan. Elle garde bien sûr sa forme circulaire, mais le boîtier qui supporte l'écran a un format biseauté sur les angles, ce qui confère une apparence assez différente par rapport aux précédents modèles.

Samsung propose également la Galaxy Watch 8 Classic, qui fait ainsi son retour. Elle se distingue par sa couronne rotative qui ajoute une touche premium à la montre. Les deux montres héritent par ailleurs du bouton d'action de la Watch Ultra.

Pour finir les Galaxy Watch 8 et Watch 8 Classic intègrent la puce Exynos W1000 5 cœurs. Elles tournent sous One UI 8.0 Watch au lancement. La première montre est proposée en deux tailles : 40 mm et 44 mm. La version Classic quant à elle est disponible dans une taille unique de 46 mm.