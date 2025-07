Besoin d’électricité n’importe où ? Bluetti vous équipe à prix cassés pour le Prime Day

Du 8 au 11 juillet, Bluetti liquide ses meilleures stations électriques pour le Prime Day. Jusqu’à -72 % de remise, 5 % de bonus avec notre code, et des modèles taillés pour l’aventure, le confort ou les imprévus. Découvrez ci-dessous les meilleures offres Bluetti pour le Prime Day !

Du 8 au 11 juillet, BLUETTI fait le plein d’énergie et de remises. À l’occasion du Prime Day 2025, la marque bien connue pour ses stations électriques portables casse les prix sur une sélection de modèles avec jusqu’à -72 % de remise, chez Amazon comme sur son site officiel.

Et pour les lecteurs de Phonandroid, un bonus s’ajoute à l’équation : le code “bluettiphon” donne 5 % de réduction supplémentaires, valable à vie, sur toute la gamme.

Vous souhaitez profiter des meilleures offres Bluetti ? Voici la liste des produits phares de la marque aujourd’hui à prix mini grâce au Prime Day :

Pourquoi investir dans une station électrique portable aujourd’hui ?

Pourquoi craquer ? Parce qu’une station électrique portable est bien plus utile que vous ne le pensez. À mi-chemin entre batterie externe et générateur domestique, la station électrique portable s’impose aujourd’hui comme une solution d’appoint incontournable. Compacte, silencieuse et sans émission, elle permet d’alimenter ou de recharger une large variété d’appareils — du smartphone au réfrigérateur — que ce soit lors d’un séjour en camping, d’un week-end en van, ou en cas de coupure de courant à la maison.

Contrairement aux groupes électrogènes à essence, elle ne nécessite ni carburant, ni entretien complexe, et se recharge facilement via secteur, panneau solaire ou allume-cigare. Avec l’essor du télétravail nomade, des énergies renouvelables et du besoin d’autonomie, ces stations deviennent un équipement de plus en plus recherché, à la croisée du confort, de la sécurité et de l’écologie.

Cinq bons plans à ne pas laisser filer

Dernier-né de la gamme BLUETTI, l’Elite 100 V2 se distingue par sa compacité (11,5 kg), sans compromis sur la puissance. Elle est pensée pour celles et ceux qui bougent avec une poignée solide et assez de puissance pour faire tourner une plaque à induction, un frigo ou un ordinateur de chantier. En camping, dans un van ou en cas de coupure à la maison, elle s’installe et s’oublie. Elle se recharge très vite (80 % en 45 minutes) et se connecte en Bluetooth ou Wi-Fi via l’appli BLUETTI. Jusqu’à 9 appareils peuvent y être branchés, du smartphone au micro-ondes. Elle coche toutes les cases pour une utilisation nomade… ou un plan B fiable quand les plombs sautent.

Avec l’Elite 200 V2, on passe à la vitesse supérieure. Sa capacité de plus de 2 kWh permet de faire tourner plusieurs appareils gourmands à la fois, sans stress. Elle alimente sèche-linge, congélateur ou outils de bricolage, et reste pourtant étonnamment silencieuse (16 dB). Sa recharge est express (80 % en 1 heure), sa batterie affiche une durée de vie de 17 ans, et son système intelligent surveille tout en temps réel. Un modèle taillé pour durer, qui s’adapte aussi bien à la maison qu’à la vie nomade.

L’AC70 est un excellent compromis pour les besoins du quotidien. Avec sa puissance de 1 000 W (et jusqu’à 2 000 W avec Power Lifting), elle suffit largement pour recharger téléphone, glacière, lampe ou ordinateur. Elle passe de 0 à 80 % de batterie en 45 minutes, accepte les panneaux solaires et peut être étendue avec une batterie externe. Son format compact et ses 7 sorties en font une solution d’appoint parfaite pour les escapades ou les petits imprévus domestiques.

Polyvalente et endurante, l’AC180 s’adapte à tous les scénarios. Avec 1 800 W de puissance et 1 152 Wh de capacité, elle alimente aussi bien des appareils du quotidien que des équipements plus exigeants. Elle propose 9 ports, dont un chargeur sans fil, et se recharge en moins d’une heure. On l’utilise aussi bien pour le télétravail en extérieur que pour pallier une coupure d’électricité à la maison. Elle est pilotable via l’appli BLUETTI et repose sur une batterie durable prévue pour 3 500 cycles.

Enfin, l’AC200L s’impose comme la plus complète de cette sélection. Elle délivre jusqu’à 2 400 W de puissance, se recharge à 80 % en seulement 45 minutes, et peut atteindre 8 192 Wh de capacité avec des modules d’extension. Elle accepte 1 200 W d’entrée solaire, fonctionne silencieusement (<50 dB) et bascule automatiquement en cas de coupure grâce à son mode UPS (20 ms). Que ce soit pour alimenter une maison, un atelier ou un fourgon aménagé, elle offre une autonomie longue durée avec un vrai confort d’usage.

Le bon moment pour s’équiper, c’est maintenant

Entre remises massives, code exclusif et large choix de modèles, BLUETTI frappe fort pour ce Prime Day 2025. Que vous cherchiez une solution d’appoint pour vos coupures de courant, un compagnon fiable pour vos week-ends en nature ou un vrai système autonome pour le quotidien, il y a forcément une station adaptée à vos besoins dans cette sélection.

Et avec le code bluettiphon, vous gardez 5 % de réduction en bonus, sans limite de temps, où que vous achetiez. Autrement dit : si vous aviez prévu de passer à l’énergie portable, c’est clairement le bon moment !

