E3 2021 : Microsoft annoncera les prochains gros jeux Bethesda le 13 juin 2021

Microsoft va tenir sa traditionnelle conférence de l’E3 le 13 juin prochain L’édition 2021 sera particulière, puisque ce sera la première depuis le rachat de Bethesda. Les futurs gros jeux du studio seront donc présentés pour l’occasion.

L’E3 2021 sera un peu particulier, puisqu’entièrement en ligne. Mais les constructeurs ne comptent pas vraiment déroger à la tradition des conférences et Microsoft a annoncé la sienne. Elle sera tenue de manière conjointe avec Bethesda. Une première.

Cette conférence est nommée Xbox & Bethesda Game Games Showcase et se tiendra le dimanche 13 juin prochain. En France, elle débutera à 19 heures précises, un horaire idéal pour découvrir toutes les nouveautés. Elle durera une heure et 30 minutes, bien assez pour dévoiler tous les futurs gros jeux de la Xbox Series X. Comme d’habitude, il ne sera pas compliqué de suivre la conférence. Twitter, Facebook, Youtube, Twitch, vous aurez l’embarras du choix.

Microsoft et Bethesda main dans la main

Cette édition 2021 sera importante pour la firme de Redmond. C’est en effet la première fois que nous aurons un E3 depuis le rachat de Bethesda par Microsoft en septembre dernier. On aurait pu un temps imaginer que les deux sociétés tiennent leur deux keynote séparément, comme avant, mais finalement, le choix de la présentation commune a été faite. Ce n’est pas une surprise, puisque Microsoft a très tôt misé sur la convergence avec Betheda, accueillant ses jeux sur le Game Pass par exemple. Cette conférence pourrait être l’occasion de découvrir des premiers projets communs des deux entités.

Qu’attendre de cette conférence ? Pour le moment, on ne peut que faire des conjectures. On espère y voir Halo Infinite, qui aurait dû sortir en novembre dernier, mais également du gameplay du prochain Fable ou encore Avowed, le RPG d’Obsidian qui se déroule dans l’univers de Pillars of Eternity. Croisons les doigts pour des annonces inédites, comme Gears 6, par exemple.

Du côté de Bethesda, il y a aussi beaucoup de belles choses. Si nous n’aurons certainement pas de nouvelles de The Elder Scrolls 6, nous pouvons toutefois espérer voir à quoi ressemble Starfield, l’autre gros projet du studio.