Gmail vous aide à nettoyer votre boîte de réception avec cette nouvelle section de gestion des abonnements

Marre des newsletters inutiles ? Gmail vous aide à vous en débarrasser encore plus facilement avec une nouvelle option. Cette fonctionnalité regroupe enfin tous vos abonnements au même endroit. Un outil pratique pour reprendre le contrôle de votre boîte mail.

Depuis des années, Gmail propose un bouton « Se désabonner » situé en haut de certains e-mails publicitaires. Cette option restait cependant limitée : elle n’apparaissait pas toujours, et son efficacité dépendait du format du message ou du bon vouloir des expéditeurs. De plus, l’utilisateur devait quand même ouvrir chaque message un par un, faire défiler jusqu’au lien, puis confirmer la désinscription. Ce processus fastidieux décourageait beaucoup d’utilisateurs, qui finissaient par accumuler des dizaines de newsletters et d’offres inutiles.

En avril dernier, nous avions repéré l’arrivée d’une nouvelle section expérimentale baptisée « Gérer les abonnements » dans Gmail sur Android. Aujourd’hui, cette fonction est enfin officialisée et étendue à plus d’utilisateurs. Elle rassemble en un seul endroit toutes les newsletters et messages promotionnels détectés par l’appli. Grâce à cette vue unifiée, il devient beaucoup plus simple d’identifier les expéditeurs qui encombrent votre boîte et de décider rapidement si vous souhaitez rester abonné ou non.

Gmail affiche maintenant tous vos abonnements en un seul menu, avec un bouton de désinscription immédiate

Dans cette nouvelle section Gérer les abonnements, chaque expéditeur apparaît sous forme d’une fiche indiquant le nombre d’e-mails reçus récemment. En cliquant dessus, l’utilisateur peut consulter l’ensemble des messages envoyés et choisir de se désabonner en un seul clic. Gmail envoie ensuite automatiquement la demande de désinscription à l’expéditeur, sans passer par des pages externes ou des formulaires compliqués. Cette méthode est bien plus rapide et évite d’ouvrir chaque message un à un, contrairement à l’ancien bouton Se désabonner qui restait isolé et peu visible.

Cette nouveauté complète les mesures de sécurité déjà mises en place par Gmail, qui annonce bloquer plus de 99,9 % des spams, tentatives d’hameçonnage et malwares. Google précise que cette fonction est en cours de déploiement sur le web, Android et iOS dans plusieurs pays. En centralisant la gestion des abonnements, Gmail offre enfin un outil plus clair et plus puissant pour trier sa boîte de réception. Les utilisateurs pourront ainsi se débarrasser des newsletters indésirables et retrouver une boîte plus lisible et plus sereine, sans effort supplémentaire.