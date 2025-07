On sait enfin quand le smartphone Honor ultra fin à la capacité batterie record sortira

La marque Honor vient de révéler la date de sortie de son smartphone X70. Malgré une épaisseur dans la moyenne des autres mobiles du marché, l'appareil affiche une capacité batterie record de 8 300 mAh – rendue possible grâce à une nouvelle technologie.

En avril dernier la marque Honor se faisait déjà remarquer en lançant le Honor Power. Et pour cause : malgré sa taille de guêpe, l'appareil embarque une batterie dont la capacité était jusqu'à il y a encore peu de temps impensable. On parle ici de 8 000 mAh. Autant dire une nouvelle frontière qui permet à la marque de laisser les constructeurs premium très loin derrière dans le rétroviseur.

L'appareil était toutefois résolument entrée de gamme, ce qui n'est pas le cas du prochain appareil que la marque s'apprête à dévoiler, avec une capacité batterie encore plus impressionnante. Le Honor X70 dont la sortie et la capacité batterie viennent d'être confirmées affiche en effet pas moins de 8 300 mAh. Tout cela malgré une épaisseur de 8 mm et un poids de 200 grammes.

L'autonomie du Honor X70 a de quoi faire rougir les iPhone et les Samsung Galaxy

Alors que la traduction de cette capacité en autonomie utile devra attendre le lancement de l'appareil, nous nous contenteront d'un euphémisme en disant qu'il tiendra “au moins une journée” sans tomber en rade (oui, on ne se mouille pas trop !).

Cet exploit est rendu possible par une nouvelle technologie de batteries ultra-fines basées sur du silicium. L'innovation commence à entrer en production de masse – ce qui signifie qu'elle devrait peu à peu se retrouver chez de nombreux constructeurs. Y compris, on espère, assez rapidement chez Apple ou chez Samsung – qui vient de dévoiler ses Galaxy Z Fold 7 avec une batterie de capacité près de deux fois moindre.

On sait que le Honor X70 viendra avec un chargeur 80W. Et bien que la durée d'une recharge complète en recharge rapide reste inconnue, on relève que les 8 000 mAh du Honor Power mettent moins de 70 minutes à se peupler d'électrons. Pour le reste de la fiche technique, les rumeurs parlent d'un format 6,79″ et d'une puce milieu de gamme, la Snapdragon 6 Gen 4. Le tout serait appuyé par 12 Go de RAM, et viendrait avec 256 Go de mémoire interne.

La marque détaillera toutes les caractéristiques du Honor X70 lors d'un événement organisé en Chine le 15 juillet prochain.