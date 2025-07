VPN pas cher : offre exceptionnelle chez Surfshark, avec 87% de remise et 3 mois offerts !

En plein soldes d'été Surfshark propose une grosse promotion sur son VPN. En ce moment, il profite d'une réduction allant jusqu'à 87%, ainsi que 3 mois offerts en plus. On vous dit tout sur cette offre.

Internet regorge de menaces en tous genres. La cybersécurité est une affaire qui concerne tout le monde. De plus en plus d’internautes utilisent ainsi un VPN pour ses nombreux avantages : protection de leur vie privée, protection de leurs données sensibles ou encore pour débloquer des contenus ou services insensibles dans leurs régions.

Surfshark fait partie des meilleurs VPN du marché et c'est aussi l'un des moins chers. Et alors qu’il est habituellement proposé à un tarif accessible, son prix vient de baisser un peu plus grâce à une offre à durée limitée.

Surfshark VPN en promo : l'un des meilleurs VPN pour moins de 2 € par mois

Surfshark est proposé en trois formules. Celle de base coûte 15,45 € pour un abonnement d’un mois. Mais comme souvent avec les VPN, son prix est beaucoup plus avantageux avec un abonnement de longue durée.

En ce moment, Surfshark est disponible à partir de 1,99 € par mois grâce à une offre exceptionnelle sur l’abonnement de 2 ans. Elle fait ainsi l’objet d’une réduction de 87% (1,99 € au lieu de 15,45 €). Cela inclut aussi un bonus de 3 mois gratuits.

Vous obteniez ainsi un total de 27 mois de services pour un coût de 53,73 € au lieu de 417,15 €. Ça, c’est pour la formule Starter qui devrait vous convenir si vous recherchez principalement la protection d'un VPN.

Les formules One et One+ incluent quelques fonctionnalités supplémentaires et elles sont disponibles à partir de 2,49 € (86% de réduction) et 3,99 € (81% de réduction).

dès 1.99€ Satisfait ou remboursé 30 jours 3200 serveurs Connexions simultanées illimités 100 pays couverts 9.3 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN Surfshark. - 87% 1.99€/ mois Pendant 27 mois Souscrire - 79% 3.19€/ mois Pendant 15 mois Souscrire 15.45€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

Les avantages de Surfshark

Rapide et sécurisé, Surfshark s’appuie sur les technologies les plus actuelles sur le marché des VPN. Il se base notamment sur les meilleurs protocoles : WireGuard, OpenVPN, ou encore IKEv2, avec un solide chiffrement AES-256. L’application bénéficie en plus d’une politique de confidentialité stricte.

Surfshark est un VPN No Log, certifié comme tel par plusieurs audits indépendants. En d’autres termes, l’application n’enregistre aucune donnée sensible des utilisateurs, y compris des informations qui pourraient permettre de les identifier. Le siège de l’entreprise est par ailleurs situé aux Pays-Bas, un pays strict en matière de respect de la vie privée.

Pour le reste, Surfshark dispose de plus de 3200 serveurs dans 100 pays. Un seul compte vous permet de protéger un nombre illimité d’appareils, et c’est un vrai atout sachant que la plupart des concurrents limitent les connexions à 10 appareils maximum.