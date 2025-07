Le Galaxy Z Flip 7 peut compter sur son grand écran pour séduire. Notre prise en main

Samsung a dévoilé ses deux nouveaux smartphones pliables : le Galaxy Z Fold 7 ainsi que le Galaxy Z Flip 7. Ce dernier bouscule la gamme avec un nouveau châssis, mais aussi un écran de façade plus grand qui se met au diapason face à la concurrence.

Le Galaxy Z Flip 7 est officiel. Le téléphone le plus stylé de l’écurie Samsung bénéficie cette année d’un redesign drastique, avec un nouveau châssis plus fin et léger. Il ne fait que 6,5 mm d’épaisseur ouvert et 13,7 mm fermé, le tout pour 188 grammes. C’est peu, et idéal pour ranger dans une petite poche ou un sac à main. Ca tombe bien, la petitesse est exactement la raison d’être de ce modèle. Nous l’avons pris en main et c’est vrai que si le gain n’est pas immense par rapport au Z Flip 6, il reste notable et agréable.

Samsung a également apporté un soin tout particulier à la solidité, avec une nouvelle charnière plus fine et résistante, mais aussi un traitement Gorilla Glass Victus 2 pour la coque et Gorilla Glass Ceramic 2 sur les écrans. Il est certifié IP48, donc résistant aux éclaboussures.

Galaxy Z Flip7 Ecrans Interne

6,9"

LTPO Dynamic AMOLED 2X pliable

120 Hz

HDR10+

2600 nits



Externe

4,1"

LTPO SUPER AMOLED

120 Hz

2600 nits

Gorilla Glass Victus Ceramic 2 Chipset Exynos 2500 OS Android 15

One UI 7 RAM 12 Go Stockage 256/512 Go microSD Non Capteurs photo Grand-angle : 50 mégapixels (f/1.8)

Ultra grand-angle : 12mégapixels (f/2.2)

Zoom optique X2

Zoom numérique X10 Capteurs selfie 10 mégapixels Batterie 4300 mAh

Recharge 25W

Recharge sans fil 15W 5G Oui Biométrie Lecteur d'empreintes sur la tranche Résistance à l'eau IP48 Epaisseur 13,7 mm fermé

6,5 mm ouvert Poids 188 grammes Prix 256 Go : 1199 euros

512 Go : 1319 euros

Un soin tout particulier apporté à l’écran externe

Comme avant, le Z Flip 7 dispose de deux écrans. Une grande dalle intérieure de 6,9 pouces qui se plie en son centre. D’ailleurs, la pliure est désormais moins visible. Même en passant notre doigt dessus, nous la sentons à peine. Un tel affichage est appréciable. Nous avons une belle dalle similaire en taille à celle du S25 Ultra. Que de confort !

La grosse innovation réside sur la dalle extérieure ; elle prend désormais toute la façade, même au niveau des capteurs. Une amélioration notable par rapport au Z Flip 6, qui lui avait un affichage bien plus réduit. Un bel écran de 4,1 pouces qui permet, comme avant, de consulter ses notifications ou encore d’utiliser des applications compatibles, comme Maps ou le lecteur de musique. C’était déjà pratique avant, c’est canon maintenant. On adore !

Pour la photo on retrouve un capteur principal de 50 mégapixels accompagné par un ultra grand angle de 12 mégapixels. Classique et efficace. A l’intérieur, Samsung a fait le choix d’un processeur maison, l’Exynos 2500. La batterie, quant à elle, a été gonflée, avec un accumulateur de 4300 mAh (contre 4000 mAh avant). Ouf ! On sait que le manque d’autonomie représentait le gros point noir des précédents Flip.

Un tarif toujours au-dessus des 1000 euros

Nous avons joué un peu avec le Z Flip 7 et il est vrai que le grand écran apporte un plus indéniable. On apprécie également le nouveau châssis, plus fin, plus léger et pratique pour les petites mains. S’il n’est pas aussi impressionnant que celui du Fold 7, il apporte tout de même un confort indéniable. On peut le ranger facilement dans une poche de chemise, dans un jean ou même dans un sac à main. Et puis, l’ouvrir et le refermer en mode clapet est toujours un plaisir coupable, même si le grand écran de façade permet de le faire moins souvent.

Le Galaxy Z Flip 7 sera disponible le 25 juillet prochain en bleu, noir, corail et vert. Voici les prix annoncés :

256 Go : 1199 euros

512 Go : 1319 euros

En plus de ce Z Flip 7, Samsung a dévoilé un produit plus « budget friendly » : le Galaxy Z Flip 7 FE. Il s’agit en réalité d’un Z Flip 6 avec un processeur plus récent (Exynos 2400) ainsi qu’un écran intérieur plus lumineux. En revanche, on garde la même dalle externe, cette petite lucarne qui ne prend pas toute la façade. Des concessions qui permettent à Samsung de rogner sur le prix, puisqu’il sera commercialisé à partir de 999 euros.