Galaxy Z Fold 7 : date de lancement, prix, design, nouveautés, tout savoir sur le pliable de Samsung

Le Galaxy Z Fold 7 doit faire revenir Samsung sur le devant de la scène des smartphones à écran pliable. Disponibilité, prix, nouveautés, caractéristiques techniques, voici tout ce qu'il faut savoir sur cet appareil haut de gamme.

Le Galaxy Z Fold est le smartphone pliable au format livre numéro 1 du marché et de ce fait, la sortie d'un nouveau modèle est toujours scrutée avec attention. Le Galaxy Z Fold 7 va reprendre la promesse de ses prédécesseurs en proposant un très grand écran principal, que l'utilisateur peut plier pour faciliter le rangement ou l'utilisation à une main.

Sans réelle concurrence pendant des années, Samsung doit mettre un coup d'accélérateur en termes d'innovation, car d'autres constructeurs conçoivent désormais des mobiles similaires de très haute facture, notamment chez Google, OnePlus, Honor et Oppo. On évoque aussi un premier iPhone pliable à venir dès 2026 du côté d'Apple. Quelles nouveautés apporte donc ce Galaxy Z Fold 7 ? Découvrez avec nous tout ce qu'il faut savoir à son sujet.

Quand sort le Galaxy Z Fold 7 ?

Le Galaxy Z Fold 7 sera présenté lors d'un événement Galaxy Unpacked en même temps que le Galaxy Z Flip 7, et sans doute que des montres connectées Galaxy Watch et des écouteurs sans fil Galaxy Buds pour les accessoires. Samsung a annoncé la date du 9 juillet 2025 pour la tenue de cette conférence.

Généralement, la marque ouvre les précommandes dans la foulée de la présentation et les smartphones sont rendus disponibles deux semaines plus tard, ce qui nous amènerait à une sortie pour le 23 juillet 2025, à confirmer.

Combien coûte le Galaxy Z Fold 7 ?

Le prix est souvent l'information qui nous parvient en dernier quand il s'agit d'un nouveau smartphone. Étant donné que Samsung a déjà augmenté les prix de son Z Fold 6 par rapport à ceux du Z Fold 5, on peut espérer que les tarifs se stabilisent cette année. Voici ceux qui étaient pratiqués l'année dernière :

256 Go de stockage : 1 999 euros

512 Go de stockage : 2 119 euros

1 To de stockage : 2 359 euros

Certains analystes craignent que le Galaxy S26 soit plus cher que le Galaxy S25 à cause de la hausse des coûts de production. Le Z Fold 7 pourrait donc aussi être concerné par une telle mesure, même si on a du mal à imaginer le fabricant franchir le seuil symbolique des 2 000 euros pour le modèle de base avec le moins de stockage.

Un Galaxy Z Fold 7 Ultra en préparation ?

Samsung a quasiment confirmé l'existence d'un Galaxy Z Fold 7 Ultra. “Depuis des années, Samsung est à l'écoute des utilisateurs qui réclament des écrans plus grands, de meilleurs appareils photo et de nouvelles façons de se connecter et de créer. La demande est claire : une expérience Ultra qui va au-delà d'une simple liste de fonctionnalités améliorées dans un format plus compact et plus portable”, a déclaré l'entreprise en évoquant sa prochaine génération de pliable.

Les formules employées laissent penser que ce Galaxy Z Fold 7 Ultra sera un modèle encore plus premium que le classique. Mais on n'écarte pas totalement l'idée que le Z Fold 7 Ultra soit le véritable successeur du Z Fold 6, et que le Z Fold 7 normal devienne en fait un appareil d'entrée de gamme, moins cher, mais au prix de quelques concessions techniques (comme la compatibilité avec le S Pen ?).

Un Galaxy Z Fold 7 plus fin ?

Les nouveautés de design sont de plus en plus rares sur cette gamme, Samsung ayant trouvé une formule qui lui convient et le produit ayant atteint une certaine maturité. Mais le fabricant doit tout de même justifier la sortie d'un nouveau modèle avec des améliorations ici et là. En ce moment, les marques se sont lancées dans une surenchère à la finesse. Chaque millimètre de moins que la génération précédente ou qu'un concurrent est présenté comme une victoire et comme un argument de vente par les constructeurs.

Samsung ne fait pas exception et devrait tenter de réduire l'épaisseur de son Z Fold 7 pour ne pas paraître largué face à ce que proposent Honor et OnePlus notamment. “Les ingénieurs et designers de Samsung peaufinent chaque génération de la série Galaxy Z pour la rendre plus fine, plus légère et plus résistante que la précédente”, a communiqué l'entreprise. Faisant référence au Galaxy Z Fold 7, elle ajoute que “la nouvelle série Galaxy Z est la plus fine, la plus légère et la plus avancée des smartphones pliables à ce jour”.

D'après les dernières fuites, le Galaxy Z Fold 7 aurait une épaisseur de 3,9 mm au point le plus fin et de 4,5 mm au point le plus épais lorsque déplié. Quand il est replié, il mesurerait 8,9 mm. C'est bien, mais ce ne serait alors pas le meilleur du marché sur cet aspect. Un prototype présentant une épaisseur de seulement 8,2 mm aurait été développé, mais il ne devrait pas s'agir de l'appareil final, sans doute pour une question de coûts de production.

Le Galaxy Z Fold 7 devrait être aussi plus léger que le Z Fold 6, tout en étant plus grand. Un panneau arrière en titane pourrait permettre d'alléger l'appareil sans compromettre sa résistance. Pour le modèle Ultra uniquement ? La charnière est un composant essentiel des mobiles pliables et on attend forcément des améliorations à ce niveau. Le Z Fold 7 en bénéficierait d'une nouvelle, dont l'intégrité structurelle serait renforcée pour une meilleure durabilité à long terme. Elle pourrait aussi intégrer des brosses anti-poussière plus efficaces pour empêcher la poussière et les débris de s'engouffrer dans le smartphone. Les marques de pli de l'écran seraient aussi moins visibles.

Un écran pliable encore plus grand ?

Plusieurs sources s'accordent à dire que le Galaxy Z Fold 7 va disposer de plus grandes surfaces d'affichage. L'écran interne pliable atteindrait 8 pouces (voire 8,2 pouces selon OnLeaks), une belle hausse par rapport aux 7,6 pouces du Z Fold 6. L'écran externe, utilisé quand on n'a pas besoin du principal, monterait quant à lui de 6,3 à 6,5 pouces. Il faut s'attendre à retrouver la technologie LTPO AMOLED 2X, ainsi qu'une fréquence de rafraîchissement variable jusqu'à 120 Hz. Samsung essaie toujours d'améliorer la luminosité de l'affichage d'une génération sur l'autre, on peut donc espérer que ce soit aussi le cas cette année.

Quelle puce pour le Galaxy Z Fold 7 ?

Chaque année, le doute s'installe quand Samsung s'apprête à lancer un nouveau smartphone premium. Le constructeur va-t-il intégrer une puce Snapdragon de Qualcomm, ou bien une puce Exynos maison ? Ce choix est primordial. Pour Samsung, opter pour un SoC Exynos revient moins cher en termes de coûts de production. Mais il est de notoriété publique que les Snapdragon offrent de meilleures performances. Préférer une puce qui n'est pas la meilleure sur un appareil aussi cher que le Z Fold 7 ferait forcément grincer des dents les consommateurs.

Pas de panique, le Galaxy Z Fold 7 devrait bien embarquer un Snapdragon 8 Elite, et non un Exynos 2500, qui n'avait déjà pas été retenu pour les Galaxy S25. Un benchmark réalisé sous Geekbench nous apprend que le mobile sera équipé d'une version personnalisée et overclokée de la fameuse puce, dont le CPU disposera de deux cœurs Oryon cadencés à 4,47 GHz et de six 6 autres à 3,5 GHz. La partie GPU est confiée à l'Adreno 830 et nous aurons 12 Go de RAM sur ce modèle, de quoi faire tourner efficacement les fonctionnalités Galaxy AI.

Pas de changements pour la batterie et la recharge ?

On y est habitué, Samsung a bien du mal à innover quand il s'agit de la batterie et de la recharge. On attend un accumulateur avec une capacité de 4 400 mAh, qui n'évoluerait pas, donc. On peut tout de même espérer un léger gain d'autonomie grâce à diverses optimisations et à une consommation énergétique maitrisée du Snapdragon 8 Elite, mais il ne faut pas s'attendre à des progrès fabuleux sur ce terrain.

La recharge filaire resterait quant à elle limitée à 25 W, et celle sans fil à 15 W. C'est bien en dessous de ce que l'on observe sur les produits chinois. Le Galaxy Z Fold 7 devrait être compatible avec le standard Qi 2, mais il n'en profitera pas vraiment, privé de support natif du magnétisme.

Un capteur photo 200 MP ?

Le Galaxy Z Fold 7 devrait récupérer le capteur photo principal 200 MP du Galaxy Z Fold Special Edition (SE) sorti l'année dernière en exclusivité en Corée du Sud et en Chine, soit une belle hausse de définition par rapport aux 50 MP du grand-angle du Z Fold 6. Cela permet de capturer des photos en très haute qualité pour recadrer ou éditer l'image plus efficacement, mais surtout d'améliorer les résultats de la fusion de pixels. Samsung pourrait tout simplement intégrer le module 200 MP déjà présent sur le Galaxy S25 Ultra, très performant.

Pour le reste, la configuration photo ne devrait pas bouger, avec un ultra grand-angle de 12 MP, un téléobjectif de 10 MP avec zoom optique 3x, une caméra selfie externe de 10 MP et un second capteur frontal, interne et sous l'écran, de 4 MP. Ce dernier est anecdotique tellement il offre une mauvaise qualité en photo et vidéo. Samsung ne maitrise pas encore cette technologie d'optique sous l'écran, et ce n'est pas le Z Fold 7 qui va changer la donne.

Livré sous Android 16

Le Galaxy Z Fold 7 sera le premier smartphone de Samsung (avec le Z Flip 7, dont la sortie est concomitante) à être propulsé nativement par One UI 8, la version de la surcouche de la marque basée sur Android 16. Cette mise à jour sera plutôt mineure, après un One UI 7 qui a rebattu les cartes avec une toute nouvelle interface et un gros travail effectué sur les animations. One UI 8 va surtout améliorer la formule introduite par One UI 7 et y apporter des optimisations. Quelques nouvelles fonctionnalités sont bien entendu tout de même prévues, comme l'extension de la mémoire vive virtuelle, une meilleure gestion des groupes d'alarmes, ou encore une option de filtrage des fichiers par application dans le gestionnaire Mes fichiers.

Samsung garantit sept ans de mises à jour d'Android et de patchs de sécurité pour ses smartphones haut de gamme. Le Galaxy Z Fold 7 va donc bénéficier d'un suivi logiciel à long terme, même si on sait qu'après quelques années d'existence, Samsung a tendance à prendre du temps pour déployer les mises à jour sur ses appareils.

Quel avenir pour le S Pen ?

Pour réduire l'épaisseur de son smartphone, Samsung a peut-être été contraint de retirer le numériseur intégré à l'écran. Ce composant sert à lire les données liées au S Pen et est (jusqu'ici) indispensable au bon fonctionnement du stylet. Si ce retrait du numériseur se confirme, deux scénarios se dessinent.

Le premier est l'incompatibilité du Galaxy Z Fold 7 avec le S Pen. Samsung a déjà pris la décision de supprimer le support du Bluetooth pour le stylet du Galaxy S25 Ultra, là aussi pour gagner de l'espace et rendre le mobile plus fin. Le constructeur a prouvé qu'il était prêt à faire des sacrifices sur cette fonctionnalité pour améliorer le design de ses appareils. L'autre hypothèse est que le fabricant soit parvenu à développer une nouvelle technologie de lecture des données saisies par le S Pen, plus discrète, voire assimilée à l'écran.