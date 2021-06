Forza Horizon 5 se déroule au Mexique et arrive le 9 novembre 2021

Forza Horizon 5 a été officiellement annoncé par Xbox à l'E3 2021. Le jeu de course automobile sortira le 9 novembre 2021 sur PC et consoles ainsi que sur le Game Pass. L'open world du titre se place au Mexique et les graphismes sont encore une fois bluffants.

Le Xbox & Bethesda Showcase de l'E3 2021 s'est entre autres concentré sur l'une des licences les plus appréciées de l'écosystème Xbox : Forza. Microsoft a officialisé la sortie de Forza Horizon 5 pour le 9 novembre 2021. Le titre sera disponible sur PC, Xbox Series X et S ainsi que sur Xbox One. Microsoft tient sa promesse en continuant de lancer ses jeux sur les consoles d'ancienne génération pour l'instant. Et bien entendu, il sera intégré au catalogue du Game Pass dès le premier jour du lancement.

Forza Horizon 5 : cross-gen et l'open world au Mexique

Comme l'avaient déjà laissé suggérer plusieurs fuites, le studio Playground Games a choisi le Mexique comme terrain de jeu pour cette nouvelle mouture. Sur les images montrées lors de la conférence, Forza Horizon 5 semble s'en donner à cœur joie sur les couleurs, un tel environnement étant plus propice aux excentricités que le Royaume-Uni, théâtre du précédent opus. Le système d'open-world propre à la série fait bien sûr son retour.

Nous avons pu apercevoir des phases de gameplay dans la nature, sur les routes sablonneuses ou terreuses mexicaines, mais aussi dans de petits villages dont les rues étroites devraient mettre à l'épreuve notre gestion des virages. Le titre prend en charge le ray-tracing sur les machines compatibles, avec des effets de reflets et une gestion de la lumière qui ont l'air époustouflantes sur la démo de gameplay qui a été diffusée.

Phil Spencer, le responsable de la division Xbox de Microsoft, a précisé que le développement d'un nouveau Forza Motorsport par Turn 10 Studios est également en cours. Pour rappel, Forza Motorsport 7 est sorti en 2017, avant Forza Horizon 4, et on attendait peut-être un Motorsport 8 avant un Horizon 5. Il est probable que les ambitions du prochain Forza Motorsport soient plus élevées encore, et que le jeu ne soit pas cross-gen mais développé pour les consoles de dernière génération uniquement.