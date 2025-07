On a pris en main le Galaxy Z Fold 7, et c’est une vraie révolution pour la gamme

Samsung vient d’annoncer ses deux nouveaux smartphones pliables, le Galaxy Z Flip 7 ainsi que le Galaxy Z Fold 7. Ce dernier signe une véritable révolution dans la gamme, puisque la marque coréenne a entièrement revu le design de la bête. Cette année, l’accent est mis sur la finesse ! Nous avons pu le prendre en main et nous avons été séduits.

Aussi bons soient-ils, les Galaxy Z Fold des années passés souffraient d’un gros défaut par rapport à la concurrence : leur épaisseur. Les tanks, c’est fini, puisqu’avec le Galaxy Z Fold 7 fraîchement annoncé, Samsung revoit sa copie en profondeur. L’accent est désormais placé sur la finesse ! Nous avons pu le prendre en main, et c’est vrai que ça change tout.

Le Galaxy Z Fold 7 dispose d’un tout nouveau châssis fin et léger. 8,9 mm fermé et 4,2 mm ouvert ! Quand on regarde l’écran intérieur, on a presque la sensation d’avoir une feuille en aluminium sur laquelle est posée une image. Bluffant. Ajoutons à cela un poids de 215 grammes, plus léger qu’un S25 Ultra ! Cette finesse est accompagnée d’un soin tout particulier apporté à la résistance, avec des écrans protégés par un traitement Gorilla Glass Ceramic 2 et une coque certifiée Gorilla Glass Victus 2. La charnière a aussi été revue et le smartphone est certifié IP48. Comme d’habitude chez Samsung, une vraie sensation de premium se dégage de la bête avec ses finitions impeccables et sa sobriété visuelle.

Galaxy Z Fold 7 Ecrans Interne

8"

LTPO Dynamic AMOLED 2X pliable

120 Hz

HDR10+

2600 nits



Externe

6,5"

21:9

LTPO Dynamic AMOLED 2X

120 Hz

2600 nits

Gorilla Glass Victus Ceramic 2 Chipset Snapdragon 8 Elite (3nm) OS Android 15

One UI 7 RAM 12/16 Go Stockage 256/512 Go

1 To microSD Non Capteurs photo Grand-angle : 200 mégapixels (f/1.3)

Ultra grand-angle : 12mégapixels (f/2.2)

Téléobjectif : 10 mégapixels (f/2.4)

Zoom optique X3

Zoom numérique X30 Capteurs selfie Extérieur : 10 mégapixels

Intérieur : 10 mégapixels Batterie 4400 mAh

Recharge 25W

Recharge sans fil 15W 5G Oui Biométrie Lecteur d'empreintes sur la tranche Résistance à l'eau IP48 Epaisseur 8,9 mm fermé

4,2 mm ouvert Poids 215 grammes Prix 256 Go : 2099 euros

512 Go : 2219 euros

1 To : 2519 euros

Un smartphone plus fin et meilleur en photo

L’écran intérieur de 8 pouces jouit également d’un traitement renforcé, avec la quasi-disparition de la pliure. Quasi, car malgré les efforts de Samsung, on la ressent encore sous les doigts, même si on l’oublie vite. On note aussi la réapparition de la caméra frontale (10 Mp) qui n’est désormais plus cachée sous l’écran. On regrette que Samsung n’ait pas pris son courage à deux mains en la supprimant totalement, l’affichage étant désormais marqué d’un poinçon.

C’est sur l’écran extérieur que le plus gros travail a été fait. La dalle de 6,5 pouces dispose d’un ratio 21 :9. C’est un détail qui change tout, puisque ce format est similaire aux smartphones classiques de Samsung, les Galaxy S25 en tête. Avec une dalle moins étroite, nous avons donc plus de confort quand on l’utilise, surtout pour les messages. Ceux qui ont des gros doigts, comme nous, sont ravis. Etant donné que les utilisateurs passent 75% de leur temps sur cet écran (chiffres constructeur), c’est une amélioration non négligeable.

Une partie photo enfin digne ?

Les Fold n’ont jamais vraiment brillé en photo. Un peu dommage pour des produits à presque 2000 euros. Cette fois, le Z Fold 7 réhausse son niveau avec un capteur grand angle de 200 mégapixels, soit le même que sur le S25 Ultra. Enfin ! Il peut aussi compter sur un ultra grand angle de 12 Mp et un téléobjectif de 10 mégapixels. On aurait aimé un peu mieux pour ces deux derniers, mais il faudra s’en contenter.

Côté technique, le Z Fold 7 peut compter sur un Snapdragon 8 Elite, le processeur le plus puissant du marché actuellement, ainsi que sur une batterie de 4400 mAh, soit la même que l’an passée. Prometteur, mais nous vérifierons la puissance et l’autonomie lors de notre test.

Nous avons manipulé le smartphone pendant un long moment et nous avons été séduits, particulièrement sur la partie design. Samsung livre un produit qui rattrape enfin une concurrence de plus en plus pressante, en plus de fournir de gros efforts en photo. On aime, mais on attend de disséquer tout ça dans notre test à sortir prochainement.

Enfin, parlons du prix. Samsung s’est un peu lâché, le tarif repartant grandement à la hausse. Voici les tarifs annoncés :

256 Go : 2099 euros

512 Go : 2219 euros

1 To : 2519 euros

Oui, ça pique et à ce prix, il faudra que tout soit parfait. Le Z Fold 7 sera disponible à partir du 25 juillet en bleu, noir et gris.