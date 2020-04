Xbox Series X : les jeux next-gen seront très bientôt dévoilés, Microsoft le promet

Les prochains jeux de la Xbox Series X seront bientôt présentés d’après Phil Spencer. Le patron de la branche Xbox vient de l’affirmer sur son compte Twitter. Les joueurs ne devraient plus avoir encore longtemps à attendre avant de découvrir les futurs titres de la nouvelle console de Microsoft.

La Xbox Series X cristallise les attentes de nombreux joueurs et joueuses à travers le monde. Depuis quelques semaines maintenant, Microsoft a accéléré sa communication au sujet de la future console de salon. Le constructeur a dévoilé de nombreux détails techniques comme la présence du Ray Tracing et du SSD. La firme de Redmond n’est pas peu fière de sa création et assure que la Xbox Series X sera plus puissante que la PS5.

Dernière révélation en date, Microsoft vient de déposer le logo officiel de la Xbox Series X. Un logo qui opère une coupure nette avec ceux des générations précédentes. Exit le X caractéristique cerclé de vert et blanc, nous avons droit maintenant à un design très militaire, radical, brut. Et maintenant les joueurs attendent de découvrir les prochains titres de la Xbox Series X. Or d’après Phil Spencer, le patron de la branche Xbox, l’attente devrait bientôt arriver à son terme.

Hier sur Twitter, un internaute a interpellé le responsable pour lui demander des détails sur le calendrier de Microsoft, et notamment les révélations de jeux. Voici la réponse de Phil Spencer : « Hier nous avons passé en revue nos plans de partages d’informations jusqu’au lancement. L’équipe fait un excellent travail et s’adapte. Je n’ai jamais été aussi enthousiasmé par les projets Xbox. Nous vous avons entendu, vous voulez de la transparence, de l’authenticité. Nous prévoyons de continuer ainsi, et la prochaine étape ne se fera pas trop attendre (les jeux) ».

Reviewed plans yesterday for continued sharing through launch. Team is doing great work and adapting. I've never been more excited about Xbox plans. We've heard you, you want transparency/authenticity. We plan to keep showing that way, next step is not too much of a wait (games) — Phil Spencer (@XboxP3) April 23, 2020

Une nouvelle conférence en ligne pour dévoiler les jeux ?

Bien évidemment, le patron s’est bien gardé de donner une date précise. Parle-t-on en jours, en semaines, en mois ? Il faudra attendre ces fameuses annonces pour en avoir le coeur net. L’E3 ayant été annulé en raison de la crise sanitaire, Microsoft pourrait opter pour un nouvel événement diffusé en ligne pour présenter les prochains titres de la Xbox Series X.

Parmi les jeux les plus attendus, nous espérons voir enfin du gameplay de Halo Infinite, qui se place comme le porte-étendard de la console. Bien entendu, comme de nombreux joueurs, nous attendons de voir également la version next-gen de Cyberpunk 2077, ou encore Senua’s Saga : Hellblade II. Ubisoft pourrait également s’inviter à la fête et lever le voile sur Assassin’s Creed Ragnarok, le prochain opus de la saga. La mouture Xbox Series X de Watch Dogs 3 Legion et Rainbow Six Quarantine pourraient également être de la partie. Et vous quels sont les jeux que vous attendez le plus ?

Source : Twitter