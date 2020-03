E3 : les organisateurs du plus gros salon du jeu vidéo s’apprêtent à annoncer son annulation

Tour à tour, tous les grands salons internationaux sont annulés face à l’épidémie de coronavirus. Les organisateurs de l’E3, le plus grand salon annuel de jeu vidéo, devrait annoncer qu’il n’aura finalement pas lieu. Ce qui sous-entend que Microsoft devra peut-être trouver une autre occasion pour dévoiler la Xbox Series X.

Un à un, tous les grands événements internationaux sont annulés. Cela a commencé avec le Mobile World Congress en février et toutes les conférences qui y avaient lieu. Certaines ont été maintenues sous la forme d’une conférence retransmise en direct sur YouTube. Cela a continué avec le SXSW et la GDC, deux autres grands rendez-vous dans le domaine du jeu vidéo. La conférence parisienne de Huawei, durant laquelle la gamme P40 aurait dû être officialisée, n’aura finalement pas lieu non plus.

Et aujourd’hui, nous apprenons du magazine américain Ars Technica que l’E3 (Electronic Entertainement Expo), le plus grand salon international dédié au jeu vidéo, subira très certainement le même sort. Son organisateur, l’Entertainment Software Association (ESA), devrait annoncer dans les prochains jours que les portes du salon n’ouvriront finalement pas ses portes. La raison est évidemment l’épidémie de coronavirus qui touche non seulement l’Asie, le Moyen-Orient et l’Europe, mais également les États-Unis.

On retarde l’inévitable

Le mois dernier, l’ESA affirmait que le salon serait maintenu grâce à des moyens de prévention accrus pour assurer la sécurité de tous les visiteurs. Une déclaration qui ressemble bien évidemment à celle de la GSMA, organisateur du Mobile World Congress. Quelques jours plus tard, cette même GSMA annonçait que le MWC était annulé. Il en sera également pour l’E3 à en croire plusieurs sources citées par Ars Technica. L’annonce officielle aurait dû avoir lieu le 10 mars. Mais cela a été reporté. Entre temps, plusieurs développeurs annonçaient déjà sur Twitter en début de semaine l’inéluctable conclusion.

L’annulation de l’E3 est un événement très fort pour le secteur du jeu vidéo. Le salon de Los Angeles sert généralement aux éditeurs et aux développeurs de rampe de lancement pour les titres à venir jusqu’à la période des fêtes de fin d’année. Plusieurs événements auront lieu à la rentrée, comme le Tokyo Game Show ou le Paris Games Week. Mais cela ne rattrapera pas la couverture médiatique exceptionnelle apportée par l’E3. Des rumeurs affirment que certaines conférences pourraient avoir lieu uniquement en ligne, comme celle d’Oppo pour le Find X2 Pro. Mais qu’en sera-t-il de Microsoft qui devait y dévoiler sa Xbox Series X ? Quelle format la firme de Redmond choisira-t-elle ? Réponse dans les prochains mois.

Source : Ars Technica