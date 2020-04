Xbox Series X : Microsoft a déposé un logo très différent des générations précédentes

Microsoft vient de déposer le logo de la Xbox Series X et le moins que l’on puisse dire, c’est que le langage graphique choisi par Microsoft est en rupture avec celui retenu pour les générations précédentes. Microsoft semble une fois encore cultiver sa différence avec la PS5 de Sony.

Microsoft vient de déposer un nouveau logo « Series X » pour sa nouvelle console Xbox Series X. Un redesign particulièrement radical, puisque la sphère entaillée d’un X cède sa place à un langage visuel plus bi-dimensionnel : le mot SERIES, en majuscule, est en formation verticale à gauche d’un simple X stylisé.

Le dépôt de marque ne laisse que peu de place au doute quant à la finalité de ce logo. La griffe peut en effet être apposée sur « des programmes de jeu vidéo téléchargeables, des appareils de jeux vidéo interactifs composés de matériel de logiciel et d’accessoires d’ordinateurs, nommément des consoles de jeux vidéo, manettes et logiciels pour faire fonctionner ces manettes: appareils électroniques pour accéder des réseaux informatiques de communication mondiaux; matériel d’ordinateur et périphériques ».

Contrairement à Sony, Microsoft n’a pas encore officialisé de logo pour sa Xbox Series X. Le document cité ici n’est qu’un dépôt de marque, et il faut souligner qu’en l’absence de confirmation officielle, rien ne dit qu’il s’agit de quelque chose de définitif. Puisque la marque peut tout à fait ne pas utiliser cette marque et en déposer de nouvelles d’ici la sortie de la Xbox Series X.

Néanmoins, Microsoft sait bien que le moindre de ses mouvements est scruté à la loupe par les médias. Or, le logo est l’une des dernières choses que Microsoft n’a pas dévoilées sur sa prochaine console. Tout le contraire de Sony qui a commencé par dévoiler le logo de la PS5 – identique à celui de la PS4 à l’exception du chiffre – avant de distiller des infos sur sa nouvelle génération au compte-gouttes.

Symboliquement, Microsoft semble ainsi caresser Sony à rebrousse-poil. Que pensez-vous de ce nouveau logo ? Partagez votre avis dans les commentaires.