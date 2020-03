PS5 vs Xbox Series X : Microsoft assure que sa console sera la plus puissante sur un site dédié

La PS5 ne sera pas la console la plus puissante du marché à en croire Microsoft qui affirme sur un site dédié que la Xbox Series X n’aura pas vraiment de concurrence du côté des performances. Microsoft confirme au passage de nombreux points de sa fiche technique.

Le coronavirus est en train de complètement paralyser l’activité dans une grande partie des pays du monde. Alors forcément de nombreux grands événements de la tech ont dû être annulés. C’était notamment le cas du MWC 2020 auquel nous devions nous rendre. Mais à côté de l’industrie du smartphone, il y a aussi l’industrie du jeu vidéo qui fait les frais de la pandémie mondiale et des mesures pour la contenir. Microsoft comme Sony avaient en effet prévu tout un programme de lancement qui s’étalerait sur l’année 2020.

Mais depuis un changement de communication semble avoir été acté, et les deux géants lèvent peu à peu le voile sur leur console en disséminant des indices sur le web. Microsoft vient néanmoins de passer à la vitesse supérieure en lançant carrément un microsite dédié accompagné d’un article de blog détaillé. Dès l’arrivée sur la page, Microsoft vante la console « la plus rapide. La plus puissante ». Microsoft explique : « aujourd’hui les joueurs demandent de plus en plus de jeux qui tournent à 60 images pour secondes avec une haute fidélité visuelle et des contrôles précis et réactifs ».

Lire aussi : PS5 – et si elle était moins puissante que la Xbox Series X ?

Et la firme d’ajouter : « Les développeurs ont trouvé des solutions créatives, comme l’échelonnement dynamique de la définition, pour maintenir une haute qualité d’image sans compromis sur le nombre d’images par secondes, mais cela se fait souvent en contournant les limitations et contraintes de la génération matérielle courante. Tout cela est sur le point de changer avec la Xbox Series X. Il ne s’agit pas seulement de faire des jeux plus beaux, cela étant. Mais des jeux qui se jouent mieux aussi« .

Fiche technique monstrueuse

Microsoft confirme ainsi que la Xbox Series X embarque un chipset aux caractéristiques personnalisées avec un CPU 8 coeurs AMD Zen 2 et un GPU RDNA 2. Le CPU est cadencé à 3,8 GHz, et le GPU qui embarque 52 Compute Units et est doté de Ray Tracing est cadencé à 1,825 GHz. L’ensemble tient sur un die de 360,45 mm² et est gravé en 7nm Enhanced. Il s’accompagne de 16 Go de GDDR6 avec un bus 320 bits. La bande passante de la mémoire est de 560 Gb/s pour 10 Go, et 336 Gb/s pour les 6 Go restants. Côté stockage interne, Microsoft révèle qu’il y aura un SSD NVME 1 To aux caractéristiques personnalisées pour la bande passante de la console de 2,4 Gb/s (brut) et 4,8 Gb/s (compressé).

Voici le détail de sa fiche technique :

CPU : 8x coeurs @ 3.8 GHz (3.6 GHz w/ SMT) Custom Zen 2

8x coeurs @ 3.8 GHz (3.6 GHz w/ SMT) Custom Zen 2 GPU : 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1.825 GHz Custom RDNA 2

12 TFLOPS, 52 CUs @ 1.825 GHz Custom RDNA 2 Taille du die : 360.45 mm 2

360.45 mm Procédé de gravure : 7nm Enhanced

7nm Enhanced Mémoire : 16 GB GDDR6 w/ 320b bus

16 GB GDDR6 w/ 320b bus Bande passante mémoire : 10GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s

10GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s Stockage interne : 1 TB Custom NVME SSD

1 TB Custom NVME SSD Bande passante I/O : 2.4 GB/s (Raw), 4.8 GB/s (Compressé, avec bloc de décompression matériel dédié)

2.4 GB/s (Raw), 4.8 GB/s (Compressé, avec bloc de décompression matériel dédié) Extension de stockage : 1 TB Expansion Card

1 TB Expansion Card Stockage externe : prise en charge stockage USB 3.2

prise en charge stockage USB 3.2 Lecteur optique : 4K UHD Blu-Ray

4K UHD Blu-Ray Performance cible : 4K @ 60 FPS, jusqu’à 120 IPS

Si cet espace de stockage ne suffisait pas, il est possible de l’étendre avec des cartes de 1 To, mais aussi avec un disque dur externe USB 3.2. En outre, la console embarque un lecteur de disques Blu Ray 4K UHD. Cette puissance est au service d’un seul objectif : délivrer de la vraie 4K à 60 images par seconde, avec même jusqu’à 120 images par seconde dans certains jeux, et la possibilité, ultérieure, de pouvoir jouer en 8K. Microsoft s’épanche également sur sa page sur le système de refroidissement particulièrement avancé et silencieux de l’appareil.

Enfin, Microsoft donne aussi quelques infos sur le Xbox Wireless Controller qui est conçu autour de « surfaces sculptées et une géométrie raffinée pour un confort de jeu accru » ainsi que « un grip texturé et un D-pad hybride » pour « capturer et partager du contenu lorsque vous jouez et s’appairer rapidement, jouer et passer d’une console prise en charge à un PC et des appareils mobiles ». Microsoft devrait dévoiler de nouveaux détails sur la Xbox Series X le mercredi 18 mars 2020 sur Mixer.