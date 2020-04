Xbox Series X : une révolution digne du passage à la 3D d’après Phil Spencer

La Xbox Series X sera une révolution digne du passage de la 2D à la 3D. C’est en tout cas ce qu’assure sur Twitter Phil Spencer, le patron de la branche Xbox.

Malgré la situation sanitaire actuelle, les joueurs et joueuses du monde entier attendent de pied ferme de nouvelles informations sur les prochaines consoles de nouvelle génération : la PS5 et la Xbox Series X. Et si Sony se montre davantage réservé à s’exprimer au sujet de sa future machine, Microsoft s’en donne à cœur joie, comme en témoignent les nombreux tweets de Phil Spencer, le PDG de Xbox Games Studios.

Après avoir promis que les prochains jeux next-gen de la Xbox Series X allaient bientôt être dévoilés, le patron de la branche Xbox a affirmé aujourd’hui sur Twitter que la transition de la Xbox One à la Xbox Series X sera comparable au passage de la 2D à la 3D. En d’autres termes, nous aurons droit à une véritable révolution technologique selon les dires du responsable.

Il répondait alors à une question posée par un internaute sur le réseau social. Ce dernier interrogeait Phil Spencer sur les apports technologiques de la Xbox Series X et sur ce qui fera d’elle une « vraie » console de nouvelle génération. Voici sa réponse :

RT on console will be great. I'm very focused on the work we are doing around Dynamic Latency Input (DLI). In my view the feel of games this upcoming generation will change as dramatically as any since 2D to 3D given CPU upgrade, DLI, memory bandwidth and SSD.

— Phil Spencer (@XboxP3) April 27, 2020