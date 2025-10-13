Non, Microsoft ne va pas arrêter de fabriquer des Xbox (mais personne n’y croit)

Alors qu'une bonne partie de l'Internet américain est en train de se demander si Xbox n'est pas en train de vivre ses dernières, Microsoft s'est de nouveau trouvé contraint de démentir les rumeurs. Seulement voilà, toute la stratégie récente de la firme semble dire le contraire, tandis que les rayons continuent d'être en rupture de stock.

La rumeur selon laquelle Microsoft serait sur le point d'abandonner le marché consoles ne date pas d'hier. Avec la Xbox Series X, la firme de Redmond a clairement raté son coup, que ce soit au niveau des ventes que de son image de marque. La communauté gaming semble (pour une fois) se mettre d'accord : l'avenir des consoles Xbox n'est pas au beau fixe. Alors, quand plusieurs grandes enseignes américaines donnent l'impression de ne plus commercialiser de Xbox Series, c'est tout un pan d'Internet qui s'enflamme.

Depuis des semaines, on ne compte plus les photos montrant des rayons Xbox entièrement vides. De nombreux internautes rapportent que leur supermarché local, que ce soit Walmart, Target ou Costco, ne se pressent plus pour remplir leurs étals dédiés, tandis que d'autres ont décidé de réduire la taille du leur. Un constat que plusieurs utilisateurs européens ont également fait, tandis qu'il paraît de plus en plus difficile d'acheter une Xbox depuis le Microsoft Store.

Microsoft dément (encore) laisser tomber ses consoles Xbox

Face à la rumeur qui ne cesse d'enfler, Microsoft est bien obligé de réagir. La semaine dernière, le constructeur avait déjà pris la parole, affirmant qu'une prochaine génération de Xbox est bien en chantier. Pour la deuxième fois, en quelques jours, celui-ci a tenu à rassurer les joueurs. « Target et Walmart, parmi d’autres détaillants, restent des partenaires engagés pour les consoles, accessoires et jeux Xbox », explique la firme auprès de Windows Central.

Reste qu'à trop vouloir rassurer, la situation n'en devient que plus suspecte. Entre licenciements à répétition, hausse du prix du Xbox Game Pass et autre lancement d'un service de cloud gaming gratuit, les indices laissant penser à une stratégie full cloud se multiplient. Malgré tout, de premières rumeurs à propos d'une nouvelle Xbox, venant concurrencer la PS6, commencent à émerger. Il semblerait donc qu'il y aura bien une nouvelle génération. Reste à savoir s'il s'agira ou non de la dernière.

