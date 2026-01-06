Un joueur IA fantôme qui joue à votre place quand vous êtes bloqué, Sony y pense

Sony imagine un système d'aide où le jeu avancera tout seul en cas de blocage du joueur. Deux modes d'aide seraient proposés, en fonction de ce que cherche le joueur concerné.

Être bloqué dans un jeu vidéo fait partie de l'expérience. En revanche, cela peut devenir frustrant quand on tourne en rond depuis une heure où que l'on meurt en boucle à cause d'un adversaire que l'on n'arrive pas à cerner. Même chose quand un passage de plateformes vous empêche pendant longtemps. En général, le premier réflexe est de regarder un guide sur Internet pour comprendre ce que l'on a manqué, voire ce que l'on fait mal.

Ce genre de solution a évolué avec par exemple l'Aide au jeu sur PlayStation 5, accessible directement pendant la partie. Microsoft est allé un cran au-dessus en sortant son Gaming Copilot, un véritable assistant IA lors de vos sessions vidéoludiques. Sony persiste, en tout cas sur le papier, en déposant un brevet intitulé “Joueur fantôme généré par IA”. Derrière ce nom se cache un système proposant deux modes distincts.

Bloqué dans un jeu ? Un joueur fantôme prend le relai pour vous aider

Imaginez que vous n'arriviez pas à passer un puzzle. Vous pouvez alors lancer le “Mode Guide” et une version fantôme de votre personnage apparaît alors à l'écran. Elle vous montre comment résoudre le problème avant de vous laisser le faire vous-même. Le “Mode Complet” va plus loin en allant au bout de la séquence à votre place directement. Sony explique que l'IA serait entraînée sur des vidéos du jeu. Il ne s'agirait pas d’enregistrements intégrés en amont.

Un tel système permettrait de se débloquer sans avoir à quitter l'écran des yeux, tout en nous faisant comprendre pourquoi cela coinçait dans le cas d'une énigme. Comme toujours avec ce genre de brevet, il est possible que celui-ci ne voit jamais le jour. Cela reste néanmoins plus plausible que certaines technologies aperçues dans d'autres documents déposés par les fabricants de consoles.