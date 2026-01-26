Les jeux Xbox devraient sortir plus tôt sur PS5, Microsoft y travaille

Le patron de Xbox Game Studios promet que Microsoft va faire des effort pour rationaliser les sorties de jeux Xbox sur PlayStation. Le but est d'éviter les écarts trop importants entre les deux consoles.

La poussière des combats est retombée il y a deux ans maintenant. Lorsque Xbox annonçait la fin des exclusivités dans le monde des jeux vidéos, la guerre des consoles prenait fin presque à la stupéfaction générale.

Une décision qui pourtant fait sens vu les nouveaux moyens de s'adonner au loisir vidéoludique. Parfois même sans machine dédiée grâce à l'essor du cloud gaming. Et force est de constater que les jeux sortent désormais sur toutes les plateformes ou presque, du moment qu'elles sont assez puissante pour les prendre en charge.

Mais tout n'est pas parfait pour autant. Dans le cas des sorties de jeux Xbox sur PlayStation 5, le patron de Xbox Game Studios lui-même admet qu'il reste encore des efforts à faire. Craig Duncan dit ainsi : “Il nous arrive d'être incohérents. Certains jeux se trouvent à un endroit, d'autres à plusieurs“.

Les exemples d'incohérences ne manquent pas d'ailleurs. Doom The Dark Ages ou The Outer Worlds 2 ? Sortie le même jour sur Xbox, PC et PS5. Forza Horizon 6 ? Le 19 mai sur Xbox et PC, puis sur PS5 à une date ultérieure non communiquée.

Xbox veut être “plus régulier” avec ses sorties de jeux sur PS5

C'est d'autant plus étrange qu'un autre jeu à venir, Fable, bénéficiera lui d'une arrivée simultanée sur les consoles Microsoft et Sony en plus du PC. “Il y a toujours des contraintes liées au développement au démarrage de ces projets : la taille de l’équipe et les plans initiaux. […] Lorsqu'une stratégie change, vous avez peut-être un plan établi pour ce jeu, et vous pouvez peut-être l'adapter, peut-être pas“, justifie Duncan.

Malgré cette réalité, l'homme promet que Xbox va faire des efforts. De quelles manière ? Ça il faudra l'imaginer, Craig Duncan n'étant pas précis à ce sujet : “Sachez simplement que nous allons travailler là-dessus et que nous allons essayer d'être plus cohérents dans ce que nous faisons“. Disons que c'est déjà un bon début.

Source : GamesRadar