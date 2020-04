Xbox Games with Gold : les jeux gratuits d’avril 2020

Xbox Games With Gold permet à ses abonnés de jouer gratuitement à 4 bons jeux Xbox en avril 2020. Microsoft vient en effet de dévoiler la liste des titres offerts sur Xbox One et Xbox 360 pour mars. Ce mois-ci, la sélection ravira surtout les amateurs de jeux de course automobile et de RPG.

Il y a quelques jours, Microsoft a levé le voile sur les jeux proposés sans frais dans le cadre de l’abonnement Xbox Live Gold et Xbox Game Pass Ultimate. Comme toujours, la firme américaine offre 4 jeux, deux titres Xbox One et deux titres Xbox 360. Les titres Xbox 360 sont compatibles avec Xbox One grâce à la rétrocompatibilité.

Découvrez les jeux offerts sur Xbox One et Xbox 360 en avril 2020

Sur Xbox One, on vous invite à tester Project Cars 2, un jeu de simulation de course automobile de bonne facture. Le jeu permet de concevoir de A à Z votre véhicule avant de vous mesurer à vos adversaires. Toujours sur Xbox One, vous pouvez tester Knights of Pen and Paper Bundle, un pack de RPG à l’ancienne développés par Behold Studios et Paradox Interactive.

Xbox One

Project Cars 2 : à télécharger du 1er au 30 avril 2020

Knights of Pen and Paper Bundle : à télécharger du 16 avril au 15 mai 2020

Xbox 360

Fable Anniversary : à télécharger du 1er au 15 avril 2020

Toybox Turbos : à télécharger du 16 au 30 avril 2020

Sur Xbox 360, Microsoft propose Fable Anniversary, une version remasterisée du premier volet de la saga. Développé par Lionhead, ce jeu d’action-rpg permet d’incarner un héros parti à la conquête du monde fantastique d’Albion de son enfance au troisième âge. Enfin, l’abonnement permet d’accéder à Toybox Turbos, un jeu de course qui met en scène des voitures miniatures.

Si la sélection de ce mois-ci ne vous plaît pas, on rappellera qu’un jeu offert le mois dernier est toujours disponible au téléchargement, et ce, jusqu’au 15 avril : Shantae: Half-Genie Hero sur Xbox One. Que pensez-vous de la sélection de ce mois-ci ? On attend votre avis dans les commentaires.