Meilleurs Airfryer : voici notre sélection de friteuses sans huile

Les Airfryer, ou friteuses électriques sans huile à air chaud pulsé, révolutionnent notre manière de cuisiner. Ces appareils compacts vous donnent la possibilité d’avoir des fritures plus saines. Découvrez dans ce guide notre sélection complète des meilleurs AirFryer à acheter en 2024.

Sélection des meilleurs Airfryer : quel modèle choisir ?

Ces dernières années, les Airfryer sont devenus des incontournables de nos cuisines. Compacts et puissants, ils sont à mi-chemin entre four traditionnel et friteuse à huile. Moins énergivores et offrant la possibilité de cuisiner avec peu d’huile, voire pas du tout, ce sont des alternatives efficace pour cuire les aliments de différentes manières. Grâce à une circulation optimale à grande vitesse de l’air, les Airfryer ne se contentent pas de frire. Ils cuisent, rôtissent, grillent vos aliments uniformément avec très peu de matière grasse. Vous pouvez ainsi les utiliser pour préparer des frites plus saines, mais aussi pour cuire des légumes, du poisson, faire des gâteaux, et même rôtir des viandes.

Ninja Foodi AF300EU

Ninja fait partie des marques de référence en matière de friteuses sans huile. La Ninja Foodi AF300EU a la particularité de proposer deux compartiments indépendants pour une capacité totale de 7,6 L. Ce grand format vous permet de cuisiner pour 8 personnes, soit l’équivalent d’un kg de frites pour chaque tiroir. Grâce à une chauffe rapide et à son format compact, vous économisez jusqu’à 75% d’énergie par rapide à un four traditionnel. Les deux compartiments de cuisson sont indépendants. Vous pouvez donc les utiliser de différentes manières.

La Ninja Foodi AF300EU dispose de 6 modes de cuisson. Elle sert à la fois de friteuse à air chaud mais dispose aussi des programmes Max Crisp, rôtissoire, four, réchauffage et même déshydratation. Vous pouvez régler la température de chauffe entre 40 et 240°C pour une cuisson personnalisée.

Les + Les - Grande capacité pour 8 personnes On ne voit pas l’intérieur durant la cuisson Deux compartiments indépendants Différents modes de cuisson Grande plage de température

Russell Hobbs SatisFry Air Medium

Ne vous fiez pas à son petit prix. La Russell Hobbs SatisFry Air Medium est un Airfryer qui tient la route. Cette friteuse électrique sans huile dispose de 7 fonctionnalités différentes pour frire, griller, rôtir, cuire comme au four, déshydrater, réchauffer et décongeler vos aliments. Elle profite d’une capacité de 4L, ce qui est amplement suffisant pour une famille.

Outre les 10 programmes prédéfinis, vous pouvez régler le thermostat avec contrôle précis de la température jusqu'à 220°C pour une durée maximale de 60 minutes. Une fois la minuterie passée, la friteuse électrique s’éteint automatiquement. Durant la cuisson, un signal sonore vous indique lorsqu’il est nécessaire de remuer les aliments afin d’avoir une cuisson homogène.

Les + Les - Bon rapport qualité-prix Pas de fenêtre pour voir l’intérieur pendant la cuisson Nombreuses fonctionnalités

Seb Actifry Genius XL

Seb a inventé sa friteuse électrique sans huile Actifry en 2006. C’était la première à faire un kg de frites avec seulement une cuillère d’huile. Aujourd’hui encore, les Actifry sont des références en matière d’Airfryer.

La Actifry Genius XL profite d’une capacité de 1,7 kg, ce qui vous permet de cuisiner pour 8 personnes. Grâce aux 9 programmes disponibles (frites, recettes panées, beignets, nems & samossas, boulettes de viande et légumes, poulet, wok, desserts et cuisine du monde), vous avez la possibilité de définir une cuisson automatique parfaitement adaptée. La friteuse électrique dispose également d'un mode Manuel. Vous pouvez ainsi choisir un temps de cuisson allant jusqu'à 60 minutes avec une température de 70° à 220°C.

Comme les autres Airfryer, la Seb Actifry Genius XL fonctionne à l’air chaud mais est en plus équipée d’une pâle pour un brassage régulier. Vous n’avez donc pas besoin de retourner vos aliments durant la cuisson. Grâce à la présence d’un hublot sur le dessus, vous pouvez suivre la cuisson en temps réel.

Les + Les -

Capacité pour 8 personnes Plage de température assez restreinte Présence d’un hublot pour suivre la cuisson Pas besoin de remuer les aliments pendant la cuisson

Philips XXL connectée série 5000 HD9285/93

L’Airfryer Philips XXL connectée série 5000 HD9285/93 est un modèle grand format qui dispose d’une capacité de 1,4 kg associée à une cuve de 7,2 L. Vous avez donc la possibilité de cuisiner pour 6 personnes. Il dispose également de 16 fonctions de préparations différentes. Vous pouvez non seulement frire sans huile, mais aussi cuire, griller, rôtir, déshydrater, toaster, décongeler, réchauffer, maintenir au chaud, fermenter… Grâce à la technologie Rapid Air, l’air chaud circule de manière optimale, vous offrant ainsi des cuissons à la fois croustillantes à l’extérieur et fondantes à l’intérieur.

Comme son nom l’indique, ce modèle est connecté. En le synchronisant à votre smartphone, vous pouvez envoyer des recettes à votre Airfryer et suivre la progression de la cuisson à distance. L'application NutriU vous propose également de nombreuses recettes équilibrées en cas de panne d’idée. Grâce à Amazon Alexa, vous pouvez également utiliser votre voix pour commander la friteuse électrique

Les + Les - Airfryer connecté Température maximale de 200 °C seulement

Compatible avec Amazon Alexa Prix élevé Fonctionnalités complètes

Pas de fenêtre pour voir la cuisson à l’intérieur

Moulinex Easy Fry Grill & Steam 3-en-1 AL201810

La friteuse sans huile Moulinex Easy Fry Grill & Steam se distingue des autres Airfryer en proposant, en plus du mode friture à air chaud, une fonctionnalité grill et vapeur. Grâce à la cuisson avec peu ou sans matière grasse, vous pouvez manger plus sainement tout en vous faisant plaisir. Et avec la cuisson vapeur, vous avez la possibilité de cuire vos aliments en conservant au maximum les nutriments présents. Vous pouvez même combiner les 2 modes de cuisson à air chaud et cuisson vapeur pour un résultat encore plus tendre à l’intérieur.

En plus des programmes automatiques, vous pouvez choisir une température précise entre 80 et 200°C et définir une durée de cuisson maximale de 60 minutes. Enfin, la capacité de 1,6 kg suffit pour cuisiner des plats pour une famille.

Les + Les - Cuisson vapeur Plage de température réduite Possibilité de combiner les deux modes de cuisson Pas de hublot pour vérifier la cuisson en cours de chauffe

Pourquoi acheter une friteuse électrique sans huile ?

Ces dernières années, les friteuses électriques sans huile ont réussi à s’imposer dans nos cuisines en proposant des fonctionnalités avancées. Grâce à leurs dimensions compactes, elles mettent peu de temps à chauffer et vous permettent donc de faire des économies d’énergie. Et avec l’air qui se diffuse à 360°, la cuisson est homogène et rapide.

Qu’est-ce qu’on peut faire cuire dans un Airfryer ?

Les Airfryer sont des friteuses électriques à air pulsé. Vous pouvez ainsi frire vos aliments sans huile. Grâce à une répartition à 360° de l’air chaud, vos frites sont croustillantes à l’extérieur et fondantes à l’intérieur. Mais les Airfryer ne se limitent pas qu’aux frites ! Ils peuvent aussi être utilisés pour cuire des légumes, de la viande, des desserts… Certains modèles ont des fonctionnalités plus poussées comme la cuisson vapeur, la fermentation, la déshydratation ou encore le maintien au chaud.

De nombreuses marques proposent aujourd’hui des friteuses électriques sans huile. C’est par exemple le cas de Ninja, Philips ou encore Seb. Mais face à la grande quantité d’Airfryer disponibles sur le marché, faire son choix n’est pas simple. Pour bien choisir votre Airfryer, il faut regarder sa capacité. Pour une famille de 4 à 6 personnes, il est recommandé de choisir un Airfryer avec une capacité minimum de 1,4kg.

Regardez également la puissance de votre friteuse sans huile. Certains modèles peuvent atteindre les 2400W, comme le Ninja Foodie AF300EU qui peut atteindre les 240°C, alors que d’autres, moins puissants, vont tourner aux alentours de 1000 W, comme le Russell Hobbs SatisFry Air Medium 1350 W qui est tout de même capable de chauffer à 220°C.

Enfin, regardez les différentes fonctionnalités disponibles. Les Airfryer proposent en général de frire les aliments avec peu d’huiles, mais on retrouve également des fonctionnalités avancées comme la fermentation, la cuisson à la vapeur ou encore la déshydratation.