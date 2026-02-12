Cette offre ultra canon fait fondre le prix du Honor 400 de 50%

Le Honor 400 est un milieu de gamme offrant plusieurs atouts. Il est conçu pour offrir un design agréable, des performances solides, des photos de qualité, ainsi qu’une autonomie confortable. Le tout pour moins de 500 € à son lancement il y a presque un an, mais le smartphone est actuellement en promo à moitié prix.

Honor 400

La marque Honor porte toujours en elle les gènes de Huawei et ne s’est pas démarquée de sa philosophie historique qui est d’offrir des smartphones ambitieux pour des prix attractifs. Le Honor 400 ne déroge pas à cette règle et évolue sur le segment très concurrentiel des smartphones milieu de gamme.

Les arguments ne lui manquent pas pour se démarquer, à l’instar de ses prédécesseurs, et notamment le Honor 200 avant lui. Il se distingue ainsi par son design soigné, avec une tranche plate en aluminium, une façade quasiment sans bordures et un dos en verre, avec une finition matte soyeuse.

Lancé il y a moins d’un an à 499,90 €, le Honor 400 est à un très bon prix en ce moment, grâce à une offre proposée par AliExpress. Il est ainsi affiché à 251 €, soit une réduction de 49%. L’offre ne devrait pas rester disponible longtemps, sachant que seuls les coloris or et noir sont actuellement en stock.

Honor 400 : un milieu de gamme solide au prix d’un smartphone d’entrée de gamme

Pour son prix actuel, le Honor 400 représente une très bonne affaire pour un smartphone bénéficiant d’une telle qualité de construction. Sous le capot, on retrouve une puce Snapdragon 7 Gen 3 qui assure des prestations honorables sur le segment du milieu de gamme. Elle est ici épaulée par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Si vous en voulez plus, la version 512 Go est à 319 €.

Niveau affichage, le Honor 400 dispose d’un écran AMOLED lumineux de 6,55 pouces, avec une définition de 2736 x 1264 px et un taux de rafraichissement maximal de 120 Hz.

La partie photo s’appuie sur deux capteurs : un module grand-angle de 200 MP et un ultra grand-angle de 12 MP. La configuration, plutôt classique, lui permet de prendre de bons clichés le jour et des photos correctes la nuit.

Enfin le Honor 400 dispose d’une batterie de 5 300 mAh qui tient facilement la journée et demie. Elle et compatible avec une charge rapide 66W. Il faut 45 minutes environ pour le charger intégralement.


