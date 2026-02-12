Gmail sur Android : cette option d’organisation bien pratique arrive enfin (elle existe déjà sur le web et iOS)

Gmail s’est imposé comme une messagerie incontournable. Toutefois, son interface web profite de davantage de fonctions que les applications mobiles. Pour réduire la frustration des utilisateurs et harmoniser l’expérience entre les différentes versions, Google déploie progressivement les options manquantes. C’est pourquoi Android gagne enfin cet outil bien pratique pour organiser ses e-mails.

gmail google
Crédits : Adobe Stock

Traiter ses e-mails peut parfois s’apparenter à une véritable corvée : entre les messages professionnels qui vous donnent des sueurs froides en vous demandant de rendre un dossier pour la veille ou ceux qui vous rappellent que vous devez régler la crèche pour votre petit dernier, il y a de quoi freiner des quatre fers. Ajoutons à cela une absence de méthode et c’est rapidement le chaos.

Mais il existe des astuces pour rendre cette tâche moins rébarbative. La fonction Avance auto, bien cachée dans les Paramètres, vous aide par exemple à vider votre boîte mail en un rien de temps – et on vous explique ici comment l’activer. Cependant, les applications mobiles sont parfois moins bien loties que l’interface web de Gmail. Bonne nouvelle, l’une de ces options bien pratiques débarque sur la version Android.

Gmail déploie enfin la création de libellés sur Android

Pour vous permettre de mieux organiser vos e-mails grâce à différentes catégories, Gmail vous propose de créer des « libellés ». Il s’agit d’une sorte d’étiquette que vous associez à des messages afin de les retrouver plus rapidement : cela entraîne, par conséquent, un gain de temps et de productivité.

Toutefois, cette fonctionnalité était, initialement, seulement proposée via l’application web. Vous ne pouvez pas la manquer : elle est sur la page d’accueil de Gmail, dans la section à gauche. Notons qu’elle est également déjà disponible sur iOS via le panneau latéral ou via les Paramètres > Personnalisation de la boîte de réception > Libellés > Créer. Une fois un libellé créé, vous pouvez configurer les futurs messages qui s’y trouveront automatiquement en renseignant les noms ou les adresses e-mail d’un contact, mais également le supprimer. Mais elle manquait à l’appel sur Android.

Google répare désormais cet impair avec la version 2026.01.26.x de Gmail pour Android, selon nos confrères de 9to5Google. Le déploiement est progressif, la firme de Mountain View opérant compte par compte. Deux indices visuels pourraient vous signaler son arrivée dans votre application : la pastille bleue sur le hamburger d’abord, puis le badge « Nouveau » situé à côté de la section « Créer un libellé ». En effet, la création de libellés est accessible depuis le panneau latéral – qui s’ouvre en appuyant sur l’icône du menu (aussi surnommée hamburger). Il suffit d’appuyer dessus pour en profiter.


