Sony WF-1000XM6 : la fin de l’effet « ventouse », l’argument qui change tout

Deux ans et demi après les XM5, Sony renouvelle enfin ses écouteurs haut de gamme. Les WF-1000XM6 prennent la relève et apporte leur lot de nouveautés, aussi bien du côté de l’expérience audio, de l’interactivité, des appels audio et surtout de la réduction de bruit. Dans ce domaine, Sony ne fait pas juste mieux : la firme résout enfin l’un des plus gros problèmes des écouteurs intra-auriculaires. On vous explique tout.

En 2023, nous avons testé les WF-1000XM5 de Sony, des écouteurs haut de gamme qui combinaient une excellente réduction de bruit active avec une belle qualité sonore et un éventail fonctionnel parmi les plus complets du marché. Nous avions alors quelques griefs, bien sûr : augmentation du prix, ANC adaptatif capricieux, qualité des appels corrects, mais sans plus, et brochette de codecs limitée. Malgré ces défauts, les XM5 étaient alors un maitre étalon sur son segment.

Deux ans et demi ont passé depuis. Un temps considérablement long dans le monde de la high-tech. Et il ne faisait aucun doute que Sony préparait un renouvellement. Un sentiment alimenté bien évidemment par les fuites et les rumeurs, parfois relayées dans nos colonnes. Aujourd’hui, plus question de rumeurs, puisque Sony annonce officiellement le lancement des remplaçants des XM5. Il s’agit, bien évidemment des WF-1000XM6.

Une scène sonore améliorée et une ANC plus réactive

Et à la lecture de la fiche technique, ainsi que de la présentation de ces écouteurs, il est évident que Sony a beaucoup bossé pendant ces longs mois. Les nouveautés sont présentes un peu partout. Mais il y en a tout de même certaines plus importantes que d’autres. La première est le prix. Car les XM6 ne sont pas vendus au même prix que leurs prédécesseurs : 300 euros. Cela correspond à une baisse de 20 euros. Et par les temps qui courent, c’est déjà une bonne nouvelle. D’autant qu’ils étaient plutôt attendus entre 320 et 350 euros, pour s’aligner avec Bose.

La deuxième nouveauté concerne le son. Les écouteurs intègrent toujours un transducteur de 8,4 mm. Mais les matériaux de ce dernier ont été améliorés. Le cône central est plus ferme et léger et la partie périphérique est plus souple. Le but est de renforcer la tonalité des aigus et des hauts médiums, ainsi que de donner plus de précision aux basses. Ce transducteur est piloté par deux processeurs : le V2 et le QN3e, ce dernier étant dédié en grande partie à la réduction de bruit active.

Sony intègre une ouverture à des écouteurs fermés !

Troisième nouveauté, justement, la réduction de bruit a été repensée. Notamment la partie « adaptative ». Sony n’a pas qu’ajouté un processeur pour apporter de la réactivité à l’ANC. La firme a également ajouté un second micro par côté (pour un total de quatre) pour la captation des bruits ambiants. Ainsi, l’annulation est plus fine et plus juste. En outre, le choix des bruits annulés est plus pertinent, notamment pour les voix. D’ailleurs, les appels vocaux profitent aussi de l’ajout de ce micro pour mieux isoler la voix (laquelle est toujours captée par le capteur de conduction osseuse). Sony en profite aussi pour changer la grille de protection des micros afin qu’ils soient moins sensibles au vent.

La quatrième nouveauté que nous souhaitons mettre en avant ici est certainement la plus importante de toutes : les XM6 sont dotés d’une aération « active ». Celle-ci s’ouvre et se ferme en fonction des besoins. Et son rôle est de réguler la pression dans le conduit auditif, notamment lors d’un changement environnemental : augmentation du bruit ambiant, claquement de porte, etc. L’effet d’occlusion (rebutant pour beaucoup d’utilisateurs et parfois douloureux pour certains) est alors nettement moins fort, voire nul. En outre, cela permet de moins dénaturer le son avec moins de parasites, que ce soit celui de la musique ou des bruits extérieurs en mode transparence.

Les XM6 profitent de nombreuses nouveautés, mais…

Ce ne sont pas là les seules nouveautés. Il y en a bien d’autres. Le mode « musique d’ambiance » (qui devrait arriver sur les Linkbuds Clip). Le nouveau design du boitier et des écouteurs, lesquels sont plus petits (mais un peu plus lourds). La nouvelle antenne Bluetooth plus large (pour une meilleure portée et une meilleure stabilité du signal HD). L’accès à Gemini, uniquement sur smartphone Android.

Vous retrouvez aussi les fondamentaux des écouteurs XM de Sony : les embouts en mousse, les contrôles tactiles personnalisables, la prise en charge du LDAC, du DSEE Extreme et du 360 Reality Audio, la détection du port, la prise en charge du LE Audio, les 8 heures d’autonomie avec ANC en une seule charge, la charge sans fil pour le boitier, etc. Seul regret dans cette fiche technique : l’absence d’autres codecs HD pour une meilleure adaptabilité avec les smartphones haut de gamme du marché.

Les écouteurs sont disponibles dès aujourd’hui en France. Ils sont vendus à 300 euros. Et ce n’est pas si cher payé pour autant de nouveautés. Nous attendons maintenant la réponse de la concurrence, que ce soit Bose, Sennheiser, JBL, Bowers & Wilkins, ainsi que les marques de smartphones, comme Samsung, Google et Huawei. En attendant, vous pouvez d'ores et déjà retrouver le test complet des XM6 dans nos colonnes !