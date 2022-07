Xbox Series X : ils installent Windows 98 sur la console pour jouer à des classiques de l’époque

Vous êtes-vous déjà demandé s’il était possible d’installer Windows 98 sur sa Xbox Series X ? Les créateurs de la chaîne YouTube Digital Foundry, oui. Ces derniers ont utilisé l’émulateur RetroArch inclus dans la console pour y faire tourner le vieux système d’exploitation et jouer sans (trop) de problèmes à des titres cultes comme Quake 2 et Command & Conquer.

Au cours de sa courte existence, la Xbox Series X a vu se succéder nombre de projets pour le moins originaux. C’est Microsoft lui-même qui a ouvert le bal en présentant son mini-frigo à l’effigie de la console. Ce projet s’est suivi de plusieurs autres, à l’instar de la Xbox Series X aux couleurs d’Iron Man ou, plus récemment, un modèle de plus de deux mètres de haut.

Mais, si toutes ces constructions insolites se concentrent sur l’aspect esthétique, il nous manquait encore un défi du côté logiciel. C’est là que Digital Foundry entre en jeu. Visiblement inspirée par les performances en rétrocompatibilité de la console, la célèbre chaîne YouTube a eu une idée aussi géniale qu’ardue à mettre en place : installer Windows 98 et jouer aux classiques de cette époque.

Nostalgique de Windows 98 ? Installez-le sur votre Xbox Series X

Pour ce faire, les petits génies ont utilisé RetroArch, l’émulateur intégré de la Xbox Series X. Mais, plutôt que de s’en servir pour émuler directement des jeux, Digital Foundry a décidé d’y installer directement Windows 98. Bien sûr, les Youtubeurs ne se sont pas arrêtés en si bon chemin. Une fois le premier exploit réalisé, il ne restait plus qu’à lancer quelques jeux.

Quake 2, Command & Conquer, Turok, tous ont tourné relativement bien sur cette installation relativement rudimentaire. Il a tout de même fallu faire preuve d’imagination pour installer ces derniers, puis que des fichiers ISO ont dû être transférés directement sur la Xbox Series X pour atteindre le résultat souhaité puisque cette dernière ne peut pas lire les disques de l’époque.

Sur le même sujet — Xbox Series X : la dernière mise à jour supprime les bruits insupportables de vos coéquipiers

Au final, les performances sont plutôt satisfaisantes malgré quelques chutes de FPS ça et là, compte tenu, encore une fois, du fait que la console doit émuler à la fois un système d’exploitation entier ainsi qu’un jeu par-dessus. On ne vous conseille donc pas vraiment de tenter l’expérience vous-même, mais si toutefois vous souhaitez vous lancer dans l’aventure, sachez qu’il faut rejoindre le programme payant Microsoft Partner et activer le mode développeur sur votre console.