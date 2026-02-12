iPhone 15 : son prix tombe à moins de 400 € avec cette offre à durée limitée, dépêchez-vous !

Vous voulez vous offrir un iPhone récent mais vous n’avez pas un gros budget ? Vous êtes au bon endroit ! Pour moins de 400 €, vous pouvez vous offrir l’iPhone 15. Cette offre incroyable se passe sur le site du spécialiste français du reconditionné, Certideal, avec le code SV15.

Connaissez-vous le meilleur moyen pour vous offrir un iPhone pas cher ? Cette solution, c’est le reconditionné. En achetant de cette manière, vous obtenez des produits à moitié prix, voire encore moins cher. C’est aussi un choix écologique qui ne nécessite pas la production d’un nouveau produit coûteux en ressources et en énergie. Enfin, c’est un choix sûr puisque vous avez 30 jours pour retourner votre iPhone si vous n’êtes pas satisfait et vous avez 30 mois de garantie en passant par Certideal.

Vous pouvez ainsi vous offrir l’excellent iPhone 15 avec une réduction impressionnante de 53 %. En effet, ce modèle neuf coûtait 869 euros et, sur Certideal, vous pouvez l’acheter pour seulement 394,99 euros, soit une économie de plus de 470 euros ! C’est un tarif excellent pour ce modèle très recherché.

Pour obtenir ce prix, vous devez choisir l’iPhone 15 128 Go avec une couleur surprise et utiliser dans votre panier le code promo SV15 pour faire baisser le prix de 15 euros supplémentaires.

Pourquoi passer par Certideal ?

Vous ne connaissez pas encore CertiDeal ? C’est tout simplement la référence française du reconditionné en France. Vous pourrez trouver sur le site de nombreux produits Apple à prix sacrifié.

En passant par Certideal, vous avez de nombreux avantages. Déjà, chaque produit passe par 32 contrôles en interne pour s’assurer de son bon fonctionnement. Et si besoin, les pièces endommagées sont remplacées directement par le SAV. Pour les batteries, Certideal s’assure qu’elles aient au moins 80% de leur capacité. Et si ce n’est pas le cas, elles sont changées pour vous assurer un fonctionnement optimal.

Et avec la garantie 30/30, vous avez 30 jours pour changer d’avis et renvoyer le produit. Et vous avez également 30 mois de garantie qui vous assure que le produit acheté est bien en parfait état de fonctionnement. Pour rappel, en achetant un produit neuf, vous n’avez que 24 mois de garantie.

Quels sont les avantages de l’iPhone 15 ?

En 2026, l’iPhone 15 reste un excellent choix si vous voulez un smartphone à la fois puissant, endurant, avec de superbes finitions et une ergonomie imbattable. Sous le capot, vous trouverez la puce A16 Bionic associée à 8 Go de mémoire vive pour vous offrir des performances de haut vol.

Pour l’écran, vous profitez d’une superbe dalle OLED de 6,1 pouces capable d’afficher une image nette et lumineuse. C’est un écran très agréable pour jouer, regarder une série ou simplement scroller sur votre réseau social préféré.

Enfin, pour la partie photo, vous avez à l’arrière un capteur principal de 48 MP qui peut se transformer en téléobjectif 2x de 12 MP ainsi qu’un ultra grand-angle de 12 MP. Et en façade, vous avez une caméra selfie de 12 MP parfaite pour vos autoportraits et vos visioconférences.