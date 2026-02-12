Comparez le Pixel 10a dans ses 4 coloris, lequel est votre préféré ?

Le design du Pixel 10a dans tous ses coloris a fuité, découvrez les images. Le smartphone de milieu de gamme se décline en 4 couleurs.

On s'approche du lancement officiel du Pixel 10a. Google a officialisé la date du 18 février 2026 pour la présentation de son nouveau smartphone. En attendant l'annonce, on se délecte des nombreuses fuites qui nous parviennent. La dernière est à l'origine du réputé leaker Evan Blass, qui a eu accès à des visuels que Google va utiliser à des fins marketing. On peut apercevoir en détail le design du mobile, qui ne change presque pas par rapport à celui du Pixel 9a, mais aussi les 4 coloris que nous a concoctés la marque.

Comme pressenti, quatre couleurs seront proposées aux consommateurs : noir-gris foncé, vert très pâle, bleu-violet et rose foncé. Pour cette gamme, Google a pris l'habitude de donner la possibilité aux utilisateurs de choisir un coloris plus original que ce que l'on retrouve habituellement sur le marché. Les couleurs de ses appareils premium sont généralement plus sobres et passe-partout. On retrouve toute de même un noir assez classique pour ceux qui préfèrent la discrétion. Si le Pixel 10a vous intéresse, vous pouvez déjà réfléchir au modèle qui vous plaît le plus.

Pixel 10a : quelle couleur choisir ?

Nous apprenons en outre que le smartphone est livré avec un câble USB-C vers USB-C (USB 2.0), mais sans chargeur. Une épingle d'éjection de carte SIM est aussi présente. On n'en doutait pas, mais le mobile supporte donc bien les cartes SIM physiques, qui sont vouées à disparaître au profit de l'eSIM.

Comme vous pouvez le constater, le Pixel 10a conserve la même épaisseur de bordures que sur le Pixel 9a. Chez la concurrence chinoise, elles sont souvent plus fines dans cette catégorie de prix. Le plus gros changement se trouve au niveau du bloc photo, qui n'est plus saillant et mieux intégré au dos de l'appareil.

Le Pixel 10a sortirait le 5 mars 2026 au prix de 549 euros dans sa variante 128 Go et de 649 euros pour la version 256 Go. Vu le peu de nouveautés, Google n'a pas augmenté ses tarifs.

https://twitter.com/evleaks/status/2021938609067372668