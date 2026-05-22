Silo saison 3 : le nouveau trailer dévoile une information cruciale

L'avant-dernière saison de l'excellente série Silo sur Apple TV approche. L'occasion d'en apprendre plus sur l'intrigue à travers un nouveau trailer court, mais révélant un point majeur de l'intrigue.

Amateur de série d'anticipation, vous avez sûrement au moins entendu parler de Silo, dont la première saison fut diffusée sur Apple TV en 2023. La série adaptée de la trilogie littéraire signée Hugh Howey a rencontré un franc succès, et après une fin de saison 2 en apothéose, beaucoup attendent la suite avec impatience. Ça tombe bien : la saison 3 de Silo est en route. Ce sera l'avant-dernière, puisqu'une ultime saison 4 a déjà été confirmée.

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En attendant, les bandes-annonces et autres trailers sont de plus en plus révélateurs à mesure que la date de diffusion approche. Celui dont il est question ici ne dure que 15 secondes, et pourtant il dévoile un élément majeur de l'intrigue. Forcément, si vous voulez éviter le moindre spoiler, arrêtez la lecture de cet article immédiatement, sans lancer la vidéo présente un peu plus bas. Vous avez été prévenu.

La saison 3 de Silo introduit un changement majeur pour ce personnage

On retrouve Juliette Nichols, toujours incarnée par Rebecca Ferguson, devant un miroir. Elle accroche un long collier autour de son cou, qui n'est autre que le symbole indiquant que Juliette est devenue maire du silo. Une sacrée évolution pour celle qui a démarré mécanicienne avant d'être plus ou moins forcée d'endosser le rôle de shérif au sein de la communauté de survivants. Le message accompagnant la vidéo ne laisse aucune ambiguïté : “Un silo n'est rien sans son Maire“.

A Silo is nothing without its Mayor. Your first look at Rebecca Ferguson as the Mayor in #Silo Season 3, premiering July 3 on Apple TV. pic.twitter.com/8dmJgxzw7E — Rotten Tomatoes 🍅 (@RottenTomatoes) May 21, 2026

Plus qu'à patienter pour voire comment Juliette se débrouillera dans ce nouveau rôle de dirigeant officiel. La saison 3 de Silo sera diffusée sur Apple TV à partir du 3 juillet 2027. La plateforme de streaming diffusera les 10 épisodes à raison de 1 par semaine, jusqu'au 4 septembre 2026. Sauf retard sur le planning, la saison 4 devrait venir conclure l'histoire des habitants du silo à l'été 2027. Chacune des deux saisons restantes couvrira des éléments présents dans les livres 2 et 3 de Hugh Howey.