Windows 11 : marre de Copilot et Recall ? Débarrassez vous de l’IA sur votre PC grâce à ce logiciel gratuit

Sur Windows 11, l'IA est quasiment partout que ce soit dans le Bloc-Notes, l'Explorateur de fichiers, ou encore Copilot et la fonction polémique Recall. Si vous faites partie des utilisateurs agacés par l'omniprésence de l'intelligence artificielle, ce logiciel gratuit est fait pour vous.

copilot suppression

Comme de nombreux constructeurs, Microsoft s'est lancé à toute vitesse dans la course à l'IA. L'entreprise a d'ailleurs rapidement annoncé la couleur : l'intelligence artificielle sera partout dans son écosystème, que cela nous plaise ou non.

Et aujourd'hui, l'IA est effectivement omniprésente, notamment sur Windows 11. On pense évidemment à Copilot, mais aussi à Recall, fonctionnalité ô combien controversée. Pour rappel, Recall se présente comme un assistant numérique capable de capturer et indexer chaque action réalisée sur votre PC.  Dès sa présentation, de nombreuses voix se sont élevées pour évoquer les risques liés à la sécurité et la confidentialité des données des utilisateurs.

En outre, l'intégration au forceps de l'IA dans d'autres outils, comme le Bloc-Notes, Paint, l'Explorateur de fichiers ou l'outil de capture d'écran a également agacé de nombreux clients. Finalement, la firme a reconnu l'évidence. En avril dernier, le PDG Satya Nadella a assumé que Microsoft était allé trop loin avec l'IA, notamment dans Windows 11.

A lire également : Même l’horloge de Windows 11 va intégrer de l’IA, mais pour quoi faire ?

copilot suppression
Crédits : 123RF

NTLite, pour ceux qui veulent un Windows plus simple

Reste qu'en attendant l'éventuel retour en grâce de Microsoft, les utilisateurs doivent toujours composer avec l'IA sur leur PC Windows. Diverses solutions sont disponibles, comme la désinstallation pure et simple de certains outils comme Copilot ou Recall, sans oublier la migration vers un autre OS. Dans cet article, nous allons plutôt vous présenter une autre alternative, à savoir NTLite.

Pour résumer, ce logiciel totalement gratuit offre une installation de Windows entièrement personnalisable. Pour les développeurs, l'idée est d'offrir une version simplifiée, plus épurée ou encore plus légère de l'OS de Microsoft. Pour ce faire, NTLite propose de nombreuses fonctionnalités comme :

  • un gestionnaire d'images complet et compatible avec tous les principaux formats d'installation Windows (conversion entre les formats, création d'ISO bootables, etc.)
  • la possibilité de modifier son installation Windows en cours d'exécution sans avoir à créer d'images
  • un outil pour intégrer les mises à jour Windows, les patchs de sécurité et les modules linguistiques directement dans les images WIM
  • la possibilité de supprimer des composants Windows, les applis intégrées et les fonctionnalités grâce à une analyse complète des dépendances
  • la possibilité d'activer/désactiver des fonctionnalités facultatives de Windows (contrôle total sur les outils RSAT, les modules linguistiques, les versions .NET, etc.)
NTlite présentation
Crédits : NTLite

Un Windows 11 sans IA et plus léger

Via la toute dernière version de NTLite (v2026.04.10936), l'outil propose même désormais une extraction multithread plus rapide et surtout la possibilité de se débarrasser des outils IA des images de Windows 11 25H2. Autant dire qu'on le peut donc faire d'une pierre deux coups : on tire un trait sur l'IA, tout en réduisant considérablement la taille de l'installation. 

Précisons que si NTLite masque les composants critiques de Windows 11 pour éviter toute suppression malencontreuse, il est primordiale de faire preuve de prudence au moment de l'utiliser. Pour cause, il est toujours possible de les effacer par erreur, ce qui peut aboutir à la création d'une image système cassée. Par conséquent, il est recommandé de tester l'ISO dans une machine virtuelle pour s'assurer de sa stabilité avant de l'installer sur votre ordinateur principal. N'oubliez pas non plus de créer des points de restauration avant d'apporter des modifications importants à votre système. Prochainement, vous retrouverez sur notre site un pas à pas complet pour les débutants dédiés à l'utilisation de NTLite.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Le pack MacBook Neo + AirPods 4 est à prix cassé pour le dernier jour des French Days, vite !

Les produits Apple sont enfin abordables en 2026. Et c’est encore plus le cas avec cette promotion. Mais attention, elle se termine ce soir ! Pour le dernier jour des…

Logitech MX Keys Mini : le clavier compact passe à 48 € au lieu de 119 €, c’est un prix sacrifié !

Pour le dernier jour des French Days, le Logitech MX Keys Mini est de retour à prix cassé sur Amazon ! Vous pouvez ainsi vous l’offrir à 48,69 € au…

Cette vidéo nous montre comment on va plier et déplier l’iPhone Ultra

L’iPhone Ultra, le premier mobile pliable d’Apple, continue de se dévoiler. Une vidéo nous présente une maquette de l’appareil en action, qui dégage un sentiment de solidité et de durabilité….

Pour les 20 ans de l’iPhone, Apple prépare une révolution de design encore plus marquante que pour l’iPhone X

On s’approche des 20 ans de l’iPhone, et pour l’occasion, Apple veut nous refaire le coup de l’iPhone X avec un design innovant encore jamais vu sur un mobile. Dans…

Entourer pour chercher était déjà l’une des meilleures fonctions d’Android et s’améliore encore

La bien pratique fonction Entourer pour chercher d’Android va désormais prendre en charge plus de contexte pour des réponses plus pertinentes. Google donne la possibilité de joindre une URL ou…

IA

Samsung Galaxy : cette annonce fait craindre le pire pour le prix des smartphones abordables du constructeur

Samsung vient d’officialiser l’arrêt de la production de la mémoire LPDDR4 et LPDDR4, au profit de la nouvelle génération de RAM. Autrement dit, les smartphones entrée et milieu de gamme…

Samsung laisse lui-même fuiter des images officielles des Galaxy Z Fold 8 et Wide Fold

Des images officielles du Galaxy Z Fold 8 et du Galaxy Wide Fold ont été découvertes au sein de One UI 9. L’occasion de confirmer leur design déjà aperçu dans…

One UI 8.5 : la version stable arriverait très bientôt sur les Galaxy S25, cette fois c’est la bonne ?

Après les prévisions ratées du déploiement de One UI 8.5 début mai, une nouvelle fuite redonne espoir quant au lancement imminent de la version stable. La feuille de route pour…

105 € de remise sur le Nothing Phone (3a) pour les French Days, mais l’offre ne dure pas

Le Nothing Phone (3a) en version 12 Go/256 Go perd 105 € sur son prix à l’occasion des French Days. Cdiscount le propose à 274 € au lieu de 379 €,…

Bon plan manette Xbox officielle : plus que quelques heures pour l’avoir à prix cassé, vite !

Quand on a besoin d’acheter une nouvelle manette, on se retrouve face à un choix difficile : acheter une manette officielle au prix fort ou bien se contenter d’une manette…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.