Windows 11 : marre de Copilot et Recall ? Débarrassez vous de l’IA sur votre PC grâce à ce logiciel gratuit

Sur Windows 11, l'IA est quasiment partout que ce soit dans le Bloc-Notes, l'Explorateur de fichiers, ou encore Copilot et la fonction polémique Recall. Si vous faites partie des utilisateurs agacés par l'omniprésence de l'intelligence artificielle, ce logiciel gratuit est fait pour vous.

Comme de nombreux constructeurs, Microsoft s'est lancé à toute vitesse dans la course à l'IA. L'entreprise a d'ailleurs rapidement annoncé la couleur : l'intelligence artificielle sera partout dans son écosystème, que cela nous plaise ou non.

Et aujourd'hui, l'IA est effectivement omniprésente, notamment sur Windows 11. On pense évidemment à Copilot, mais aussi à Recall, fonctionnalité ô combien controversée. Pour rappel, Recall se présente comme un assistant numérique capable de capturer et indexer chaque action réalisée sur votre PC. Dès sa présentation, de nombreuses voix se sont élevées pour évoquer les risques liés à la sécurité et la confidentialité des données des utilisateurs.

En outre, l'intégration au forceps de l'IA dans d'autres outils, comme le Bloc-Notes, Paint, l'Explorateur de fichiers ou l'outil de capture d'écran a également agacé de nombreux clients. Finalement, la firme a reconnu l'évidence. En avril dernier, le PDG Satya Nadella a assumé que Microsoft était allé trop loin avec l'IA, notamment dans Windows 11.

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NTLite, pour ceux qui veulent un Windows plus simple

Reste qu'en attendant l'éventuel retour en grâce de Microsoft, les utilisateurs doivent toujours composer avec l'IA sur leur PC Windows. Diverses solutions sont disponibles, comme la désinstallation pure et simple de certains outils comme Copilot ou Recall, sans oublier la migration vers un autre OS. Dans cet article, nous allons plutôt vous présenter une autre alternative, à savoir NTLite.

Pour résumer, ce logiciel totalement gratuit offre une installation de Windows entièrement personnalisable. Pour les développeurs, l'idée est d'offrir une version simplifiée, plus épurée ou encore plus légère de l'OS de Microsoft. Pour ce faire, NTLite propose de nombreuses fonctionnalités comme :

un gestionnaire d'images complet et compatible avec tous les principaux formats d'installation Windows (conversion entre les formats, création d'ISO bootables, etc.)

et compatible avec tous les principaux formats d'installation Windows (conversion entre les formats, création d'ISO bootables, etc.) la possibilité de modifier son installation Windows en cours d'exécution sans avoir à créer d'images

sans avoir à créer d'images un outil pour intégrer les mises à jour Windows, les patchs de sécurité et les modules linguistiques directement dans les images WIM

la possibilité de supprimer des composants Windows , les applis intégrées et les fonctionnalités grâce à une analyse complète des dépendances

, les applis intégrées et les fonctionnalités grâce à une analyse complète des dépendances la possibilité d'activer/désactiver des fonctionnalités facultatives de Windows (contrôle total sur les outils RSAT, les modules linguistiques, les versions .NET, etc.)

Un Windows 11 sans IA et plus léger

Via la toute dernière version de NTLite (v2026.04.10936), l'outil propose même désormais une extraction multithread plus rapide et surtout la possibilité de se débarrasser des outils IA des images de Windows 11 25H2. Autant dire qu'on le peut donc faire d'une pierre deux coups : on tire un trait sur l'IA, tout en réduisant considérablement la taille de l'installation.

Précisons que si NTLite masque les composants critiques de Windows 11 pour éviter toute suppression malencontreuse, il est primordiale de faire preuve de prudence au moment de l'utiliser. Pour cause, il est toujours possible de les effacer par erreur, ce qui peut aboutir à la création d'une image système cassée. Par conséquent, il est recommandé de tester l'ISO dans une machine virtuelle pour s'assurer de sa stabilité avant de l'installer sur votre ordinateur principal. N'oubliez pas non plus de créer des points de restauration avant d'apporter des modifications importants à votre système. Prochainement, vous retrouverez sur notre site un pas à pas complet pour les débutants dédiés à l'utilisation de NTLite.