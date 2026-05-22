La Freebox reçoit une mise à jour qui corrige un oubli vieux de plus de dix ans

Free a mis à jour ses Freebox avec une nouveauté que certains abonnés réclamaient depuis 2011. Au menu également, des améliorations réseau et un bug corrigé. Tout cela tient en un redémarrage.

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Crédits : Phonandroid

Free fait partie des opérateurs les plus actifs sur les mises à jour de ses box. La marque déploie régulièrement des correctifs et de nouvelles fonctionnalités. Ces derniers mois, l'opérateur a élargi les fonctions de son application à davantage d'abonnés. Une dynamique qui témoigne d'une volonté d'améliorer l'ensemble de son écosystème.

La dernière mise à jour concerne les Freebox Revolution, Pop, Delta et Ultra. Free vient de déployer la version 4.11.1. L'application Freebox Connect va prochainement disparaître au profit d'une interface unifiée. Mais la grosse nouveauté reste ce firmware. Il apporte trois changements distincts, dont l'un attendu depuis plus de dix ans.

La Freebox permet enfin d'appeler ses appareils par leur nom

La grande nouveauté est l'attribution automatique de noms aux appareils du réseau local. Free en a détaillé le fonctionnement dans les notes officielles de la version 4.11.1. Concrètement, chaque appareil peut désormais être identifié par un nom simple, comme “monserveur. Auparavant, il fallait entrer son adresse IP manuellement, une suite de chiffres du type 192.168.1.42. Cette fonction était réclamée depuis 2011 par les abonnés de Free eux-mêmes. Soit 14 ans d'attente.

La mise à jour étend aussi le routage statique, une fonction pour relier la Freebox à un routeur secondaire. La version précédente n'acceptait que les adresses commençant par 192.168. Désormais, les séries 10.x et 172.x sont aussi prises en charge. Ces équipements ne peuvent pas encore accéder à internet, uniquement communiquer entre eux en local. Free corrige également un bug de la DMZ. Cette zone réseau permet d'exposer un appareil à internet, utile pour un serveur ou certains jeux en ligne. La box ignorait jusqu'ici cette configuration, la considérant toujours comme désactivée.

Pour profiter de ces nouveautés, un simple redémarrage de la Freebox Server suffit. La mise à jour est disponible depuis le 20 mai. Pour vérifier l'installation, il suffit d'ouvrir le menu Système de la box ou l'application Free dans l'Espace Abonné. Des améliorations discrètes, mais qui prouvent que Free n'oublie pas ses abonnés les plus techniques. Même quand cela prend 14 ans.


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