Firefox : la prochaine grosse refonte graphique est déjà disponible, voici comment la tester

Après la très grosse fuite il y a quelques mois, les utilisateurs peuvent enfin tester la prochaine grosse refonte de Firefox. Le navigateur adopte enfin un design beaucoup plus moderne et rend plus simple la désactivation de tous les outils IA. On vous explique comment l'installer dès maintenant.

firefox nova 2
Crédits : Sören Hentzschel

Il y a quelques mois, Mozilla était victime d'une énorme fuite dévoilant aux yeux du monde son gros projet de refonte de Firefox. Baptisée Nova, celle-ci est censée succéder à Proton, l'interface actuelle qui, si elle a certes modernisé de nombreux aspects du navigateur, n'a pas rencontré un franc succès auprès des utilisateurs. Mozilla compte donc faire cette fois les choses bien et, d'après les images que l'on a pu apercevoir, l'organisation semble sur la bonne voie pour réussir.

On ne sait pas encore quand la version stable sera déployée auprès du grand public. Mais si vous n'en pouvez déjà plus d'attendre, on a une bonne nouvelle à vous annoncer : une version de test est d'ores et déjà disponible. L'occasion d'y découvrir tous les changements apportés à Firefox, du design  plus arrondi aux paramètres d'IA qui laissent beaucoup plus de contôles aux utilisateurs. Petit tour d'horizon.

Sur le même sujet — Firefox : interface revisitée, sécurité renforcée… la dernière mise à jour apporte une avalanche de nouveautés

Voici comment tester Nova, la nouvelle interface de Firefox

La première chose qui saute aux yeux est donc l'arrondi des angles que l'on retrouve un peu partout : dans les menus, mais surtout les onglets qui prennent désormais la forme de pilule. La navigateur se veut également plus coloré en adoptant des dégradés pastels dans ses paramètres et autres thèmes proposés, rappelant les couleurs du logo. Passage obligé, les icônes ont elle aussi droit à un petit coup de jeune.

Voilà pour la partie design, mais la partie fonctionnalité n'est pas en reste. Les nostalgiques de la période pré-Proton seront ravis d'apprendre que le mode compact fait son grand retour dans les réglages rapides. Ce dernier permet de réduire la taille de la barre supérieure, offrant ainsi un peu plus d'espace pour la page web affichée. Cette option était toujours disponible, mais Mozilla l'avait cachée dans des sous-menus difficiles d'accès pour les néophytes.

Mais surtout, cette nouvelle interface va permettre à ceux qui ne veulent pas de fonctionnalités IA dans leur navigateur de toutes les désactiver d'un coup à l'aide d'un simple clic. L'option existe déjà dans la version actuelle du navigateur, mais Mozilla a cette fois pris soin que vous ne puissiez pas la rater. Un nouveau panneau baptisé Contrôles IA au sein des paramètres est désormais beaucoup plus rapide.

En outre, L'organisation promet de meilleures performances. Selon elle, les pages web se chargent 9% plus rapidement sur Nova que sur Proton.

Vous pouvez tester Firefox Nova dès aujourd'hui, modulo une petite manipulation de votre part. Voici la marche à suivre :

  1. Rendez-vous sur ce lien
  2. Téléchargez la build Nightly (pas Beta ou Developer Edition)
  3. Ouvrez le fichier téléchargé pour installer Firefox
  4. Ouvrez Firefox
  5. Dans la barre de recherche, tapez about:config
  6. Activez le flag browser.nova.enabled
  7. Redémarrez Firefox

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