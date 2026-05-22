Starlink augmente ses prix après avoir réduit ses débits, la pilule passe mal

Starlink augmente ses prix dès le mois de juin, et aucun abonnement n'est épargné. La pilule passe d'autant moins bien que les débits avaient déjà été réduits il y a peu. Le timing, lui, n'est pas un hasard.

Starlink
Crédits : 123RF

Starlink s'est imposé en quelques années comme une alternative crédible aux opérateurs classiques. Derrière ce service internet par satellite, on trouve SpaceX et son fondateur Elon Musk. Ce dernier multiplie les projets autour de l'entreprise. La société a récemment fusionné avec xAI pour créer une infrastructure IA spatiale. Ces ambitions grandissantes ont un coût que le service est censé contribuer à financer.

C'est dans ce contexte que Starlink vient d'annoncer une hausse de 5 € par mois sur tous ses abonnements. Elle prend effet dès juin 2026. La société a prévenu ses clients par message direct. L'entrée en Bourse de SpaceX est attendue cette année. Un bonus colossal lié aux ambitions de colonisation de Mars d'Elon Musk est dans la balance. La rentabilité du service est donc plus stratégique que jamais.

Starlink va augmenter ses tarifs de 5 € à partir de juin et aucun abonnement n'est épargné

La nouvelle grille tarifaire de Starlink est officielle. La firme l'a communiquée directement à ses abonnés par message. Les nouveaux tarifs mensuels entrent en vigueur dès juin.

  • Mode veille : 10 €/mois (contre 5 € auparavant)
  • Résidentiel 100 Mb/s : 35 €/mois
  • Résidentiel 200 Mb/s : 45 €/mois
  • Résidentiel 400 Mb/s : 65 €/mois
  • Mobile 100 Go de données : 45 €/mois
  • Mobile illimité en Europe : 95 €/mois
  • Mobile illimité dans le monde entier : 440 €/mois

Cette hausse intervient quelques mois après une autre décision impopulaire. En mars 2026, Starlink avait segmenté ses offres résidentielles et divisé les débits par deux au même prix. L'abonnement de base se retrouvait limité à 100 Mb/s au lieu des 200 Mb/s précédents. Les abonnés avaient déjà dû digérer cette réduction sans compensation financière.

Il faut toutefois nuancer. Par le passé, l'achat de l'antenne était obligatoire, pour plusieurs centaines d'euros. Elle est désormais fournie gratuitement avec les offres. Certains abonnés paient donc globalement moins cher qu'à leurs débuts. Reste que l'enchaînement est difficile à avaler. Débits divisés par deux, puis hausse tarifaire, juste avant une introduction en Bourse. Difficile de ne pas y voir une préparation financière.


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