L’IA Gemini a de nouvelles limites et elles risquent de ne pas vous plaire

Google change les limites d'utilisation de Gemini en fonction de la formule souscrite. Certains estiment que c'est une régression alors que le prix reste inchangé. Est-ce le cas ?

Gemini
Crédits : 123RF

L‘intelligence artificielle de Google évolue. De plus en plus puissante, Gemini promet de révolutionner la manière dont on se sert de l'IA. Forcément, cela nécessite des ressources toujours plus importantes. Or, si des millions d'utilisateurs formulent des requêtes demandant une grande puissance de calcul en même temps, les serveurs de la firme de Mountain View vont s’essouffler. Voilà pourquoi il existe depuis toujours des limites d'usage en fonction de la formule adoptée.

Le calcul est simple : plus vous payez cher votre abonnement à Gemini, plus la limite est élevée. C'est toujours le cas depuis que Google a annoncé des changements au niveau de ces seuils, mais ils semblent avoir été revus à la baisse. Avant, c'était le nombre de messages envoyés à l'IA qui comptait. Maintenant, la puissance de calcul nécessaire pour y répondre entre dans l'équation. Et pour simplifier le tout, la firme de Mountain View introduit un système de multiplicateurs.

Les nouvelles limites d'utilisation de Gemini font débat

En clair : la formule AI Plus donne droit à une limite 2 fois plus élevée que la gratuite, AI pro 4 fois plus et AI Ultra 5 à 20 fois plus selon les besoins. Exprimée en pourcentage, la limite d'utilisation se réinitialise toutes les 5 heures, sachant qu'un plafond mensuel global s'incrémente chaque fois que vous vous servez de Gemini. Sur le réseau social Reddit, un internaute s'est amusé à faire des tests et les résultats sont mitigés.

Lire aussi – “Votre assistant personnel disponible 24h/24 et 7j/7” : l’agent IA Gemini de Google arrive

Il s'avère que techniquement, Google AI Pro (21,99 €/mois) offre un moins bon rapport qualité/prix que Google AI Plus (7,99 €/mois) sur la partie IA stricte. Plusieurs soulèvent que l'abonnement Pro donne aussi droit à plus de stockage et depuis peu à YouTube Premium Lite sans surcoût. Le problème est que tout le monde n'a pas besoin de ce genre d'avantage. En revanche, pouvoir faire plus de requêtes est ce pourquoi les internautes souscrivent à la base. Mais c'est le prix à payer pour se servir de Gemini absolument partout.


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