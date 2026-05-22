iScooter W6 : la puissante trottinette électrique passe à 141 € seulement, c’est un prix sacrifié !

C’est le dernier jour des prix cassés sur AliExpress. Si vous cherchez une trottinette puissante avec une bonne autonomie, la iScooter W6 est faite pour vous ! Normalement en vente à 359,99 €, vous pouvez l’avoir à 141,73 € seulement avec le code PHDFR20. Mais attention, l’offre expire ce soir !

iScooter W6

AliExpress casse les prix du 18 au 22 mai. Durant cette courte période, le géant du e-commerce propose une série de codes pour faire de belles économies. C’est le bon moment pour craquer ! Pour rappel, voici les codes à renseigner dans votre panier :

  • 2 € de remise dès 18€ d'achat : PHDFR02
  • 5 € de remise dès 39€ d'achat : PHDFR05
  • 11 € de remise dès 79€ d'achat : PHDFR11
  • 20 € de remise dès 139€ d'achat : PHDFR20
  • 30 € de remise dès 239€ d'achat : PHDFR30
  • 45 € de remise dès 359€ d'achat : PHDFR45
  • 60 € de remise dès 479€ d'achat : PHDFR60

Vous cherchez une trottinette électrique à petit prix ? La iScooter W6 est une trottinette urbaine puissante qui vous facilite les déplacements. Normalement en vente à 359,99 €, vous pouvez actuellement l’acheter à prix cassé sur AliExpress. Elle est en effet en promotion à 161,73 € et, avec le code PHDFR20, son prix chute à 141,73 € seulement. Proftez-en vite car demain il sera trop tard !

Quelles sont les caractéristiques de la trottinette iScooter W6 ?

Vous souhaitez acheter une trottinette pour vous déplacer facilement en ville ? La iScooter W6 est un modèle qui ne manque pas d’atouts ! Avec sa puissance de 500 W, la W6 peut monter des pentes de 15% et atteindre une vitesse maximale de 35 km/h.

Ses pneus de 10 pouces sont résistants à l’usure. Cette trottinette électrique dispose par ailleurs d’un frein électronique à l’avant, d’un frein à disque à l’arrière et d’un système antiblocage E-ABS pour un freinage efficace.

Enfin, la iScooter W6 profite d’une autonomie de 40 km et peut porter jusqu’à 120 kg. Vous pouvez la plier en quelques secondes seulement pour l’emporter facilement avec vous.


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