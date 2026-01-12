Windows 11 : Microsoft résout enfin ce bug critique… en corrigeant son propre correctif

Un bug critique perturbe l’interface de Windows 11 depuis novembre : plusieurs composants essentiels, comme le menu Démarrer ou l’Explorateur de fichiers ne fonctionnent pas correctement. Pour y remédier, Microsoft a publié un correctif… qui contenait lui-même une erreur. La firme de Redmond vient de le mettre à jour.

En novembre dernier, Microsoft a reconnu l’existence d’un bug majeur qui affectait plusieurs composants essentiels de Windows 11. Le menu Démarrer, la barre des tâches ou encore l’Explorateur de fichiers pouvaient ne plus s’ouvrir, planter ou ne plus fonctionner correctement. Deux versions de l’OS étaient touchées : Windows 11 24H2 et 25H2.

Pour résoudre ces dysfonctionnements, la firme de Redmond a fourni, via une page d’assistance, des commandes PowerShell nécessaires à la réinitialisation des composants internes de l’interface (le Shell) de Windows 11 – dont certains étaient défectueux, donc. Malgré cela, les bugs persistaient… jusqu’à maintenant.

Bug critique touchant les composants essentiels de Windows 11 : Microsoft corrige son propre correctif

Le problème dont il est question était en réalité lié à XAML, un langage utilisé par Microsoft pour créer l’interface graphique de Windows. Plusieurs applications y ayant recours, comme les barres de recherche et des tâches, les Paramètres système, le menu Démarrer ou l’Explorateur de fichiers, pouvaient donc rencontrer des difficultés. En plus de reconnaître le dysfonctionnement, la firme de Redmond avait dressé une liste détaillée des bugs et de leurs symptômes afin de tenter de faciliter leur résolution.

Elle avait également fourni des solutions de contournement, selon nos confrères de Neowin. Mais ces commandes PowerShell n’ont eu aucun effet chez certains utilisateurs : les éléments essentiels de Windows ne fonctionnaient toujours pas correctement. Et pour cause. La firme de Redmond a fait une erreur syntaxique dans les lignes de code qu’elle a partagées. En PowerShell, le type de guillemets a son importance en fonction de l’utilisation de variables ou de chaînes statiques ou dynamiques.

Or, le géant de la tech avait utilisé des simples au lieu de doubles, ce qui est moins rigoureux puisque cela empêche parfois la commande de fonctionner correctement. Microsoft a donc corrigé son propre correctif en mettant à jour l’article concerné. Concrètement, il a remplacé ‘C:\chemin\vers\le\fichier' par “C:\chemin\vers\le\fichier”.

La firme de Redmond précisait qu’il était peu probable que ces bugs apparaissent sur des ordinateurs personnels : si jamais vous faisiez partie des exceptions, vous retrouverez l’article de support correspondant à ce dysfonctionnement sous la référence KB5072911 sur le site de Microsoft.