Windows 11 : si votre PC n’est pas un “PC IA”, vous n’êtes pas prêts pour le futur selon Microsoft

Dans un récent billet de blog, Microsoft vante les mérites de ses “PC IA” et assure qu'il est essentiel de s'en procurer si l'on veut être au premier rang du futur de l'informatique. La firme oublie cependant un détail : acheter un PC actuellement n'est pas franchement donné à tout le monde.

Ces dernières années, Microsoft n'a de cesse de vanter les mérites de l'intelligence artificielle — et plus particulièrement de Copilot, sa propre IA. Que ce soit à travers des publicités plus ou moins bien déguisées ou des implémentations plus ou moins justifiées dans les applications Windows, Copilot est partout. Ce qui a tendance à légèrement agacé les utilisateurs. Qu'à cela ne tienne : Microsoft persiste et signe.

Dans un récent billet de blog, la firme de Redmond s'attarde sur ce qui, selon elle, n'est ni plus ni moins que le futur de l'informatique domestique : les PC IA. “La mise à niveau vers un PC Copilot+ vous aide à vous préparer pour la prochaine génération d'informatique”, écrit-elle, affirmant que ces derniers “sont les PC Windows les plus rapides et les plus intelligents jamais conçus”. Soit, mais qu'est-ce donc qu'un PC Copilot+ ? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne suffit pas d'avoir Copilot sur son PC pour avoir un PC Copilot.

Microsoft vous incite à acheter un PC plus récent pour votre bien

Peut être nommé PC Copilot+ un PC sous Windows 11, est équipé d'au moins de 16 Go de RAM, d'un SSD de 256 Go et, surtout, d'un NPU d'au moins 40 TOPS. Pour rappel, un NPU est une puce dédiée spécifiquement à la réalisation des tâches liées à l'intelligence artificielle et au machine learning. Autrement dit, même des PC sorti en 2024 ne correspondent pas à la définition du PC IA made in Microsoft.

Et pourtant, ceux-ci sont d'ores et déjà dépassés d'après la firme, qui pourtant n'explique pas vraiment en quoi la nouvelle génération va modeler l'avenir de l'informatique dans son ensemble. Qu'importe, si vous n'en possédez pas, vous passez apparemment à côté de la prochaine grande révolution. Inutile de préciser que Microsoft ne s'attarde pas non plus sur le fait qu'acheter un nouveau PC actuellement relève d'un parcours du combattant pour quiconque souhaiterait épargner son compte en banque.