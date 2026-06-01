Cet émulateur fait tourner des jeux Xbox 360 sur Android, mais un détail doit vous freiner

Faire revivre la Xbox 360 dans sa poche n'a jamais semblé aussi proche. Un nouvel émulateur Android affiche des performances qui dépassent les attentes. Son installation cache pourtant un piège que les curieux feraient bien de connaître.

Xbox 360
Crédit : 123RF

L'émulation de consoles sur Android n'a jamais été aussi dynamique. Des développeurs portent désormais des machines réputées impossibles à imiter sur un téléphone. Certains émulateurs font déjà tourner les derniers gros titres de la Nintendo Switch sur mobile. Chaque génération de console finit par trouver son émulateur dédié.

La barre technique ne cesse pourtant de monter. Des projets exploitent des technologies pointues pour décupler les performances des jeux PC sur smartphone. La Xbox 360 restait l'un des derniers gros défis encore mal relevés. Un nouveau venu vient justement de s'attaquer à cette console exigeante de Microsoft. Sa première version publique soulève déjà autant d'enthousiasme que de questions.

X360 Mobile surprend en lançant de vrais jeux Xbox 360 sur un smartphone

Le projet s'appelle X360 Mobile. Son développeur l'a publié sur GitHub fin mai, sous la forme d'une alpha encore très jeune. L'installation demande seulement de créer un profil joueur et de choisir un dossier de jeux. L'application repose sur Xenia, un émulateur Xbox 360 reconnu dans le monde du PC. Lors d'un premier essai sur un Galaxy S25 Ultra, plusieurs jeux se sont lancés sans trop de heurts. Call of Duty 2 tournait autour de 30 images par seconde, dans des conditions plutôt fluides. Skate 3 et Trials HD souffraient en revanche de ralentis marqués. Le téléphone chauffait, sans jamais devenir brûlant.

Ces performances ne doivent pas faire oublier l'essentiel. Le code de l'application reste fermé, alors que Xenia est pourtant ouvert à tous. Le développeur invoque la protection de ses optimisations pour justifier ce choix. Problème, le fameux audit de sécurité indépendant a en fait été réalisé par un simple outil automatisé. Le programme réclame en prime un accès total aux fichiers du téléphone. Mieux vaut donc patienter avant de l'installer, ou du moins l'isoler de toute donnée sensible. Un émulateur concurrent, baptisé ax360e, mise lui aussi sur la même base open source. La Xbox 360 dans la poche attendra encore un peu d'être vraiment recommandable.


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