Windows 11 : la nouvelle barre des tâches vous agace ? Voici comment retrouver les bons vieux designs sur votre PC

Si Windows 11 a des qualités indéniables, de nombreux utilisateurs regrettent toujours certains éléments des précédentes versions de l'OS de Microsoft. La barre des tâches en fait partie. Avis aux nostalgiques de Windows 95 ou Windows XP, ce développeur a pensé à vous !

Retrobar Windows tuto
Capture Phonandroid

Si Windows 11 a bien marqué une évolution des usages par rapport à son prédécesseur, la disparition/modification de certaines fonctionnalités a froissé plus d'un utilisateur. C'est notamment le cas de la nouvelle barre des tâches, qui est encore loin de faire l'unanimité aujourd'hui.

La faute à une ergonomie jugée plus rigide, matérialisée notamment par l'impossibilité de la déplacer sur les côtés de l'écran par exemple. Bonne nouvelle néanmoins, nous avons appris il y a quelques jours que le repositionnement de la barre des tâches sur Win 11 sera bientôt une réalité. En effet, Microsoft s'est enfin décidé à écouter la communauté et à répondre à cette demande récurrente. Malheureusement, il faudra prendre son mal en patience, puisqu'aucune date de déploiement n'a été communiquée pour l'instant.

Mais si on vous disait qu'il était possible de remédier au problème tout en retrouvant le design des anciennes barres de tâches, le tout en quelques clics ? On vous explique tout.

La barre des tâches verticale, c'est possible sur Windows 11 !

Retrobar Windows tuto
La barre des tâches de Win XP, le tout en haut, que demande le peuple ?

Pas de sorcellerie ici, mais tout simplement l'excellent travail de Sam Johnson. Ce développeur américain est à l'origine d'un logiciel gratuit plutôt formidable, à savoir RetroBar. Disponible sur Github, cet outil se présente comme une alternative totalement fonctionnelle à la barre des tâches de Windows 11.

Là où cela devient intéressant, c'est que RetroBar permet tout simplement de ressusciter les barres des tâches des anciennes versions de Windows. On peut donc y retrouver celles de Windows 95, de Windows 98 en passant par Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Longhorn ou encore Windows Vista.

Retrobar Windows tuto
Une barre des tâches de Windows Vista est apparue !

A lire également : Nostalgiques du look des premiers Windows ? Voici comment ramener Windows 11 dans les années 90

Encore mieux, RetroBar s'accompagne d'une pléthore de fonctionnalités pour personnaliser sa barre des tâches. En plus de lui attribuer un thème, on peut donc :

  • choisir sa position sur l'écran (en haut, en bas, à droite ou à gauche)
  • ajouter des lignes
Retrobar Windows tuto
Ajoutez des lignes si vous voulez afficher plus d'informations
  • autoriser le lissage des polices
  • afficher des badges d'informations
  • afficher la zone de lancement rapide
  • afficher l'aperçu des fenêtres
  • utiliser l'effet de glissement au déplacement des boutons
  • modifier l'échelle de la barre des tâches
Retrobar Windows tuto
On peut modifier l'échelle de l'interface à loisir

La zone des notifications est aussi personnalisable, avec la possibilité d'ajouter l'horloge ou un bouton pour revenir au Bureau. Cerise sur le gâteau, RetroBar fonctionne comme un charme avec les configurations multi-écrans, mais aussi toutes les applications modernes. Marrant donc de voir les logos de Steam ou de Discord avec un style Windows 95.

RetroBar, un logiciel pour les nostalgiques… mais pas que !

En plus donc de permettre aux plus nostalgiques de retrouver leur barre des tâches préférées, RetroBar a d'autres atouts dans son sac. Tout d'abord et comme dit plus haut, le logiciel est totalement gratuit et accessible à tous.

Pour ce faire, il suffit de se rendre sur la page Github du projet et d'installer le fichier exe. Notez que Windows Defender vous mettra en garde lors du téléchargement, alors autorisez l'opération et suivez tranquillement le protocole d'installation. Autre bon point, RetroBar ne pèse quasiment rien, avec seulement 12 Mo sur la balance. En outre, le logiciel n'est pas invasif pour un sous et se désinstalle/désactive très facilement. Il suffit de faire un clic droit sur l'horloge, puis d'appuyer sur Quitter pour retrouver la barre des tâches de Windows 11.

Enfin, sachez que les possesseurs de PC portables dotés d'un Soc Snapdragon peuvent également en profiter grâce à une version native ARM64 lancée en octobre 2025. Pratique donc pour se débarrasser de la barre des tâches de Windows 11 sur ces appareils récents. Pour conclure, RetroBar représente une superbe alternative pour les allergiques de la barre des tâches de Win 11, pour les nostalgiques de l'âge d'or de Windows, mais aussi pour ceux qui veulent avoir plus d'options pour personnaliser leur barre sans passer par les paramètres bien trop complexes de Win 11. “Tout bénéf” comme on dit.


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