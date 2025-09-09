Le pire bug Windows jamais vu n’est pas du tout celui que l’on croit, ce vétéran de Microsoft raconte

Un ancien de chez Microsoft en charge d'une partie du développement de Windows dévoile ce qui pour lui est le pire bug qu'il a laissé passé sans le savoir. On ne s'attendait pas à ça.

Impossible de posséder un ordinateur sous Windows sans avoir rencontré un bug au moins une fois. D'ailleurs, quel le pire auquel vous avez été confronté ? Ce ne sont pas les exemples qui manquent. Le système qui ne répond plus pendant que vous êtes en train de rédiger un rapport très important (et que vous n'avez pas sauvegardé depuis 4 pages tant qu'à faire) ? Les fenêtres de vos programmes qui se ferment toutes d'un coup, sans raison apparente ? Le PC qui redémarre sans votre accord ? Ou simplement ce bon vieux écran bleu de la mort ?

Toutes ces situations font froid dans le dos. Et pourtant, elles ne sont rien face au bug qui hante encore les nuits de Dave Plummer. Cet ancien ingénieur de chez Microsoft est notamment connu pour son travail sur le Gestionnaire des Tâches, mais pas que. C'est lui qui était en charge d'un programme intégré par défaut dans Windows 95, Windows NT et Windows XP avant de disparaître des versions suivantes. Vous y avez sûrement passé pas mal de temps à l'époque : 3D Pinball Space Cadet, le jeu de flipper.

Ce vétéran de Microsoft dévoile le pire bug Windows qu'il a laissé passé

Au moment de réécrire une partie du code du jeu pour qu'il puisse fonctionner sur Windows NT, Dave Plummer développe un moteur autour de l'original afin de gérer l'affichage et le son. Sauf qu'il oublie un petit détail et qu'il ne peut pas encore s'en rendre compte.

Sa machine embarque alors un processeur MIPS R4000, capable d'atteindre une vitesse de 200 MHz. Lors d'une interview à retrouver à la fin de cet article, Plumer se souvient : “Si j'étais dans un bon jour, le jeu tournait à 60 ou 90 images par seconde. Et je me suis dit que c'était largement suffisant pour un jeu comme celui-là“.

Les années passent, et les processeurs sont de plus en plus puissants. Un jour, des utilisateurs se rendent compte que 3D Pinball Space Cadet affole le CPU de leur PC. Pourtant il n'est pas gourmand, loin de là. C'est là que l'ingénieur comprend que son moteur a un souci : “il affichait les images aussi vite qu'il pouvait“. Sur une configuration plus récente, le jeu de flipper montait à 5 000 images par seconde (ips), monopolisant un cœur de processeur entier.

Le pire bug de l'un devient la plus grande fierté de l'autre

Ce n'est pas Dave Plummer qui a découvert et corrigé le bug, mais Raymond Chen, le papa de Windows 95. C'est lui qui dévoile régulièrement des anecdotes amusantes sur le développement de Windows dans son blog The Old New Thing. En examinant de plus près le code de 3D Pinball Space Cadet, il découvre ce qui cloche : son créateur n'a pas intégré de limiteur d'ips. Quand il active l'affichage du nombre de ces dernières et lance une partie, il voit 3 astérisques. Le programme ne peut pas afficher au-delà de 999 et les dépasse largement.

L'ingénieur ajoute alors un limiteur à 100 ips et le tour est joué. “Ma plus grande fierté dans le développement de Windows a été d'avoir corrigé Pinball pour que vous puissiez lancer une version [de test] et jouer à Pinball en même temps“, s'amuse Chen en parlant du travail des développeurs Microsoft dans une interview sur la chaîne YouTube Dave's Garage.

Mais si l’anecdote fait sourire aujourd'hui, elle était prise très au sérieux à l'époque. Après tout, il s'agit d'un bug passé “en production”, c'est-à-dire dans le programme qu'utilisent les personnes devant leur ordinateur personnel. En théorie, les tests et autres relectures du code sont censés dénicher ce genre de problème avant d'en arriver là. Ce n'est pas pour rien que Dave Plummer s'en souvient encore des dizaines d'années plus tard, avec de son propre aveu une certaine honte.