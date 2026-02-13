Windows 11 : le bug qui a bloqué Chrome pendant des mois est enfin corrigé

Il ne fallait pas s'attendre à une annonce en grandes pompes pour ce correctif qui a pourtant affecté de nombreux utilisateurs pendant plusieurs mois. Dans un récent rapport, Microsoft annonce avoir enfin résolu le bug qui empêchait de lancer Chrome sur certaines versions de Windows 11.

Google Chrome

Imaginez : vous allumez tranquillement votre PC, tentez d'ouvrir Chrome, et là : rien. Le navigateur refuse de s'ouvrir, visiblement bloqué par Windows 11. Vous tentez alors de le désinstaller, mais, encore une mauvaise surprise, Windows bloque également sa réinstallation, sans raison apparente. Voilà la mésaventure qu'ont vécue plusieurs utilisateurs il y a quelques mois. Plus étrange encore, Chrome semblait alors le seul navigateur confirmé.

Évidemment, il n'a pas fallu longtemps pour voir courir la rumeur selon laquelle Microsoft bloquerait intentionnellement le plus gros concurrent à son propre navigateur web, lui qui n'hésite pas à faire la promotion d'Edge à la moindre occasion qui se présente. Finalement, il aura fallu attendre ce début de février pour que la situation revienne à la normale. Comme le notent nos confrères de Bleeping Computer, une récente mise à jour vient enfin régler le problème.

Sur le même sujet — Chrome : cette nouvelle option sur Windows 11 est aussi pratique que catastrophique pour les performances de votre PC

Le bug anti-Chrome de Windows 11 enfin résolu

Le problème venait en réalité du contrôle parental de Windows 11, plus précisément du module de filtrage web. Il semblerait que la version initiale de Chrome avait bien été validée par Microsoft, mais que ça n'a pas été le cas pour ses mises à jour suivantes. Résultat, le navigateur se fermait subitement, voire ne se lançait pas du tout. Les utilisateurs ont donc dû trouver des solutions temporaires pour continuer à utiliser Chrome, comme renommer le fichier exécutable.

Tout cela n'est donc plus nécessaire depuis quelques jours. Microsoft a déployé un correctif sur ses serveurs qui est déjà en application du côté utilisateur. Inutile donc d'effectuer une mise à jour de votre PC pour en profiter. Si vous avez été impacté par le bug, vous pouvez dès maintenant relancer Chrome comme si de rien n'était. Ou réactiver le contrôle parental, si vous l'aviez éteint depuis.


