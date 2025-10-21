Windows 11 reçoit une mise à jour d’urgence pour corriger un bug gravissime, n’attendez pas pour l’installer

Microsoft vient de corriger le bug qui touchait certaines versions de Windows 11 et qui empêchait d'utiliser l'outil de récupération. Disponible via Windows Update, celle-ci remet dont les pendules à l'heure. Autant dire qu'on vous conseille très fortement de l'installer dès que possible.

Panique à bord chez les utilisateurs de Windows 11 depuis hier. Si vous avez installé la dernière mise à jour du système d'exploitation, on espère que votre PC n'a pas rencontré de problèmes nécessitant réparation. Pourquoi ? Parce que cela est tout bonnement impossible. En effet, cette mise à jour – qui était ironiquement venue corriger de nombreux autres bugs – a complètement cassé l'outil de réparation de l'OS.

Concrètement, les périphériques deviennent inutilisables dès lors que l'on se retrouve devant le fameux écran. Impossible de cliquer ou de s'aider de son clavier pour sélectionner l'option de son choix pour restaurer ou réparer son PC. D'ailleurs, il est tout à fait possible que vous n'ayez rien remarqué, puisque tout fonctionne correctement lorsque l'on démarre son ordinateur normalement. Mais pour quiconque ayant eu le malheur d'avoir un gros problème depuis la mise à jour…

Sur le même sujet – Vous ne pouvez pas passer sur Windows 11 ? Voici la meilleure alternative gratuite pour garder votre PC, vous ne verrez pas la différence

Installez vite la dernière mise à jour de Windows 11 pour éviter de gros problèmes

Voilà donc qui explique cette nouvelle mise à jour déployée de toute urgence un lundi, plutôt que d'attendre le traditionnel Patch Tuesday. Face à la gravité de la situation, Microsoft n'a eu d'autres choix que de réagir rapidement. On ne s'en plaindra pas, puisque ce correctif vient effectivement résoudre le problème. Une fois ce dernier installé, tout reviendra à la normale et vous pourrez de nouveau dans l'environnement de restauration de Windows 11.

On vous conseille donc d'installer la mise à jour sans attendre. Celle-ci est disponible est disponible dès aujourd'hui via Windows Update. Voici comment l'installer :